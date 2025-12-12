Language
    नालंदा में प्रॉपर्टी डीलर की अपहरण के बाद हत्या, मैदान में फेंका मिला शव

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 03:53 PM (IST)

    अपहरण कर हत्या की गई

    जागरण संवाददाता, नालंदा। नालंदा जिले में एक प्रॉपर्टी डीलर की अपहरण के बाद निर्मम हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। शुक्रवार की देर रात युवक का शव बिहार थाना क्षेत्र स्थित डॉक्टर कॉलोनी (चुना गली, गढ़पर) के एक मैदान में संदिग्ध स्थिति में मिला। मृतक की पहचान 23 वर्षीय मंटू कुमार उर्फ गोलू, निवासी कोकलक चक, नूरसराय के रूप में की गई। वह पिछले करीब दो महीने से धनेश्वर घाट मोहल्ले में किराए के एक मकान में रह रहा था और स्थानीय स्तर पर प्रॉपर्टी का काम करता था।

    परिजनों ने बताया कि मंटू कल शाम से लापता था। देर रात किसी ने स्वजन को फोन कर मैदान में शव पड़े होने की सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने मंटू को मृत अवस्था में देखा तो चीख-पुकार मच गई।

    परिवार का कहना है कि मृतक के शरीर पर जगह-जगह गंभीर चोटों के निशान हैं, विशेषकर पीठ, हाथ और पैरों पर गहरे काले निशान दिखाई दे रहे हैं।

    इससे आशंका है कि उसकी हत्या से पहले बदमाशों ने हाथ-पैर बांधकर बेरहमी से पिटाई की और प्रताड़ित किया। परिवार ने आशंका जताई है कि प्रॉपर्टी विवाद या किसी पुराने झगड़े को लेकर उसकी अपहरण कर हत्या की गई।


    स्थानीय लोगों के मुताबिक, शव को रात के अंधेरे में मैदान के बीचोंबीच फेंका गया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि बदमाश घटना को अंजाम देने के बाद जल्दबाजी में वहां से फरार हुए होंगे।

    इधर, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस ने बताया कि अभी तक मृतक के परिजनों की ओर से औपचारिक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

    पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और मृतक के संपर्क सूत्रों के आधार पर जांच कर रही है।
    पुलिस का कहना है कि आवेदन मिलते ही आगे की कार्रवाई तेज की जाएगी।

    हत्या की इस वारदात से इलाके में दहशत फैल गई है और लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं।