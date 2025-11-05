शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पुलिस अलर्ट, नालंदा में फ्लैग मार्च से लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा
नालंदा जिले के परवलपुर थाना क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी संख्या में उपस्थिति रही। पुलिस ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने और निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। पुलिस ने कहा कि शांतिपूर्ण मतदान में सभी की भागीदारी जरूरी है।
संवाद सूत्र, परवलपुर (नालंदा)। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से परवलपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी संख्या में उपस्थिति रही। क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखा।
फ्लैग मार्च परवलपुर थाना क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांवों में चलाया गया। जिसमें मुख्य रूप से परवलपुर बाजार सीता बिगहा वाना बीगहा कल्याणपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों को कवर किया गया। लोगों ने अपने-अपने घरों से बाहर निकलकर पुलिस बल की मौजूदगी को देखा और सुरक्षा को लेकर संतोष व्यक्त किया।
कानून व्यवस्था को बनाए रखना प्राथमिकता
थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए यह फ्लैग मार्च किया गया है। उन्होंने कहा, “कानून व्यवस्था को कड़ा बनाए रखना हमारी पहली प्राथमिकता है। किसी भी तरह की अव्यवस्था या असामाजिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।,”
इस दौरान पुलिस ने गांवों में लोगों से संवाद स्थापित किया और उन्हें चुनाव के दौरान किसी भी अफवाह या दबाव में न आने की अपील की। साथ ही मतदान के दिन डर मुक्त वातावरण तैयार करने का आश्वासन दिया गया।
फ्लैग मार्च में बिहार पुलिस, अर्धसैनिक बल, स्थानीय पुलिसकर्मी, सुरक्षाबलों ने मार्ग में आने वाले संवेदनशील इलाकों को चिह्नित किया और चौक-चौराहों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
पुलिस प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध शराब, हथियार, और नकदी के अवैध वितरण पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का संदेश शांतिपूर्ण मतदान में सभी की भागीदारी महत्वपूर्ण किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें। चुनाव लोकतंत्र का त्योहार है, इसे शांतिपूर्ण बनाना सभी की जिम्मेदारी।
परवलपुर क्षेत्र में फ्लैग मार्च के बाद लोगों में सुरक्षा को लेकर भरोसा और जागरूकता दोनों बढ़ी है। पुलिस ने एक बार फिर दोहराया कि हर मतदाता निर्भीक होकर मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें।
