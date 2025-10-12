Nalanda News: तीसरी शादी के चक्कर में नशेड़ी पति की क्रूरता; पत्नी को जिंदा जलाया, ससुराल वाले फरार

संवाद सूत्र, इस्लामपुर। इस्लामपुर थाना क्षेत्र के चुल्हन बिगहा गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक सनकी और नशेड़ी पति विकास कुमार ने कथित तौर पर अपनी 25 वर्षीय पत्नी सुनीता देवी को घर में जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि आरोपित पति तीसरी शादी करने की फिराक में था, जिसके चलते उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्वजन ने लगाया हत्या का आरोप मृतका के पिता, हिलसा थाना क्षेत्र के दौलतपुर निवासी संजय गोप ने बताया कि शुक्रवार की रात करीब 12 बजे दामाद विकास कुमार ने उन्हें फोन कर बताया कि उनकी बेटी की मौत हो गई है और फिर फोन काट दिया।

जब उन्होंने दोबारा संपर्क करने की कोशिश की, तो फोन स्विच ऑफ मिला। बाद में गांव के अन्य लोगों से जानकारी लेने पर बताया गया कि मामूली रूप से जली है और ठीक है। देर रात होने के कारण सुबह जब पिता और भाई (पिंटू कुमार) घर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि बेटी का शव कमरे में जली हुई और नग्न अवस्था में पड़ा है।

मृतका के भाई पिंटू कुमार ने बताया कि विकास कुमार नशे का आदी है और वह पहले से ही एक शादीशुदा था। इसके बावजूद, वह तीसरी शादी करने की तैयारी में था। उन्होंने बताया कि शादी के समय तिलक में 12 लाख रुपये नकद, एक अपाची बाइक, सोने-चांदी के आभूषण और अन्य सामान दिए गए थे। विकास कुमार झूले का कारोबार करता है और उसकी अच्छी खेती-बाड़ी भी है। मृतका के पिता ने यह भी बताया कि शादी के बाद सुनीता के दो बच्चे हुए, लेकिन दोनों की तुरंत ही मौत हो गई थी। दशहरे के पांच दिन पहले ही विकास कुमार खाने-पीने की दिक्कत का बहाना बनाकर सुनीता को ससुराल से ले गया था।

पुलिस कर रही है मामले की जांच घटना की सूचना मिलने पर इस्लामपुर थानाध्यक्ष अनिल पांडे दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। थानाध्यक्ष ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह महिला की जलाकर की गई हत्या का मामला प्रतीत होता है।