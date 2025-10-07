Language
    राजगीर में विकास की लहर, मंत्री ने 5 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास

    By MANOJ KUMAR Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 06:29 AM (IST)

    राजगीर में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने 5 करोड़ 34 लाख रुपये से अधिक की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं में सड़कें पुलिया निर्माण और अन्य विकास कार्य शामिल हैं जो विभिन्न विभागों के अंतर्गत किए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास की गति तेज हुई है और केंद्र सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है।

    मंत्री ने पांच करोड़ 34 लाख की योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, राजगीर। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सोमवार को नगर परिषद राजगीर और राजगीर प्रखंड के विभिन्न वार्डों में नगर विकास विभाग, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना, बुडको, मनरेगा और आरडब्ल्यूडी विभाग की ओर से पांच करोड़ 34 लाख 52 हजार 316 रुपये की लागत से बनने वाली सड़कों सहित अन्य योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया।

    इस अवसर पर मंत्री ने नगर परिषद राजगीर के वार्ड 14 के कटारी गांव में नौ लाख 52 हजार 500 रुपये की लागत से कारू महतो के खेत के आगे मिट्टी भराई, ईंट सोलिंग और पीसीसी ढलाई कार्य का उद्घाटन किया।

    इसी वार्ड में नौ लाख 86 हजार रुपये की लागत से देवीस्थान से महेश प्रसाद के खेत तक ईंट सोलिंग और पुलिया निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया गया। वार्ड 13 के राजगीर में 9 लाख 86 हजार 900 रुपये की लागत से छबिलापुर पथ से अग्निशामक कार्यालय तक ईंट सोलिंग और पीसीसी ढलाई का कार्य किया जाएगा।

    वार्ड 12 के पिलखी में 9 लाख रुपये की लागत से मोती चौधरी के घर से सत्येंद्र पासवान के घर होते हुए पैन तक पीसीसी ढलाई का कार्य होगा। वार्ड 15 के नेकपुर गांव में 16 लाख 76 हजार 319 रुपये की लागत से देवी स्थान से रामस्वरूप चौधरी के घर तक सड़क और साइड में दीवार निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया।

    नेकपुर में ही 19 लाख 22 हजार 988 रुपये की लागत से अनिल प्रसाद के घर से होते हुए अन्य घरों तक सड़क और नाली निर्माण कार्य किया जाएगा। वार्ड 16 के चैनपुर में 19 लाख 22 हजार 988 रुपये की लागत से विपिन राजवंशी के घर से सुरेन्द्र राजवंशी के घर तक सड़क और नाली का निर्माण होगा।

    जती भगवानपुर स्कूल के समीप से जती भगवानपुर गांव के उत्तरी छोर तक 24 लाख 66 हजार 820 रुपये की लागत से सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इसके अतिरिक्त, बुडको द्वारा वार्ड 2 के नाहूब गांव में 27 लाख 53 हजार 280 रुपये की लागत से मोती राम के घर से सुधीर पासवान के घर तक ईंट सोलिंग और नाला निर्माण कार्य किया जाएगा।

    वार्ड 11 के उदयपुर में 32 लाख 66 हजार 830 रुपये की लागत से डाक बाबा से बजरंगबली तक सड़क निर्माण का कार्य होगा। मनरेगा योजना के तहत पथरौरा पंचायत के बसुएन में 4 लाख 65 हजार 29 रुपये की लागत से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के खेल परिसर के चारों ओर फेवर ब्लॉक कार्य का शिलान्यास किया गया।

    मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास की गति तेज हुई है। केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर विकास की दिशा में कार्य कर रही हैं। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को लोगों की पहली पसंद बताया और कहा कि उन्होंने बिहार को नई पहचान दी है।

    इस अवसर पर जदयू नेता मुन्ना कुमार, प्रखंड अध्यक्ष जयराम सिंह, नगर अध्यक्ष राकेश कुमार, अजीत कुमार वर्मा, कुमार वेदनिधि सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।