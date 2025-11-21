Language
    नालंदा की 8 सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की मांग, राष्ट्रपति को लिखा लेटर

    By Satyendra Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 03:10 PM (IST)

    नालंदा जिले की आठ सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग में अपग्रेड करने के लिए चंडी प्रखंड के उपेन्द्र प्रसाद सिंह ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। इन सड़कों में चंडी सोहसराय सड़क और बिहटा-सरमेरा पथ समेत कई अन्य मार्ग शामिल हैं। 

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सूत्र, नगरनौसा। नालंदा जिला के 8 सड़कों को राष्ट्रीय उच्च पथ में अपग्रेड को लेकर चंडी प्रखंड के दस्तूरपर गांव निवासी उपेन्द्र प्रसाद सिंह ने माननीय राष्ट्रपति जी को मेल पत्र लिखा गया है।

    उन्होंने अपने लिखे पत्र में जिन सड़कों को अपग्रेड की बात कही गई है। उसमें चंडी सोहसराय सड़क, रामघाट डीयावा  पभेड़ी पथ, बिहटा-सरमेरा पथ राज्य पथ 78, नूरसराय-अंधना, नारी बड़गांव, नालंदा, खंडहर नालंदा मोड पथ, राष्ट्रीय उच्च पथ 431 जैंतीपूर से राजा वाद पथ, नगरनौसा-गिलानी चक चेरो पथ, साले पुर धमौली पथ नूरसराय हिलसा शामिल है।

    पत्र के अनुसार राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल  बिहार शरीफ के अंतर्गत इस डिविजन में मात्र 71 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथ सड़क है। जो राष्ट्रीय उच्च पथ-431 फतुहा से चंडी, हरनौत, बाढ़ रोड़ को देखरेख के लिए सिर्फ काम बचा है जिसके लिए लगभग 33 स्टाफ पदस्थापित हैं।

    उन्होंने माननीय राष्ट्रपति से आग्रह करते हुए कहा है कि उपरोक्त सड़कों को राष्ट्रीय उच्च पथ में अपग्रेड किया जाए जिससे इस कार्यलय में नियमित कार्य चलता रहे।

    वहीं, किसानों मजदूरों, छोटे-छोटे व्यापार करने वाले लोगों और आम जनता को आने-जाने के लिए उत्तम साधन का लाभ मिल सके।