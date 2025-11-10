Language
    नालंदा में जमीन विवाद ने लिया खूनी रूप, भतीजे ने चाचा को गोली मार कर की हत्या

    By Rakesh Kumar (birendra) Edited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 12:36 PM (IST)

    नालंदा जिले के थरथरी थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में जमीन विवाद में भतीजे ने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। रामेश्वर यादव और भतीजे के बीच जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी भतीजा फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात है।

    भतीजे ने चाचा को गोली मार कर की हत्या

    संवाद सूत्र, हरनौत (नालंदा)। दो धुर गैर मजरूआ जमीन को लेकर हुए विवाद ने एक परिवार में हृदय विदारक घटना को जन्म दिया है। हरनौत थाना क्षेत्र के फलहनवा निवासी 48 वर्षीय चंद्रदीप प्रसाद की सोमवार सुबह गोली मार कर हत्या कर दी गई। हत्या के मुख्य आरोपित उनके ही भतीजे भुवनेश्वर यादव हैं। मामले में भुवनेश्वर के पुत्र और पत्नी समेत अन्य परिवार के सदस्यों का भी नाम पुलिस ने दर्ज किया है।

    जानकारी के अनुसार, घटना के दिन चंद्रदीप अपने घर के निकट खलिहान में धान की फसल समेट रहे थे। उसी दौरान जमीन के विवाद को लेकर उनके भतीजे और अन्य परिजनों के साथ विवाद हुआ।

    झगड़े के दौरान भुवनेश्वर ने चाचा पर गोली चला दी, जो सीधे चंद्रदीप के चेहरे पर लगी। घायल चंद्रदीप को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

    हरनौत के डीएसपी संजय कुमार जायसवाल ने बताया कि हत्या गोतिया क्षेत्र की जमीन विवाद के कारण हुई।

    मृतक और आरोपी दोनों ही उस जमीन पर दावा करते थे। थानाध्यक्ष अमरदीप कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अनुसंधान शुरू कर दिया गया।

    घटना स्थल पर पुलिस और अपराध अनुसंधान प्रयोगशाला की टीम ने साक्ष्य एकत्र किए।

    स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, मृतक की पत्नी ने बताया कि खलिहान में धान के पुंज लगाने के दौरान अचानक हमला हुआ। हमले के बाद आरोपी पक्ष के लोग घर छोड़कर भाग गए। पुलिस अब उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

    जमीन और रिश्तों के बीच हुए इस खूनी विवाद ने नालन्दा जिले में एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि संपत्ति और पारिवारिक विवाद अक्सर कैसे इंसानी रिश्तों को नष्ट कर देते हैं।

    पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ने और न्याय सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है।