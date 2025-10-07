Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नालंदा की इस विधानसभा सीट पर JDU से टिकट के लिए नेताओं में होड़, पूर्व विधायक से IAS तक 20 से ज्यादा दावेदार एक्टिव

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद हिलसा विधानसभा सीट पर टिकट पाने के लिए नेताओं में होड़ मची है। जदयू राजद और जन सुराज पार्टी के कई नेता टिकट पाने के लिए प्रयासरत हैं। जदयू में वर्तमान विधायक से लेकर पूर्व आईएएस अधिकारी तक शामिल हैं जबकि राजद से पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव मैदान में हैं। नामांकन 10 अक्टूबर से शुरू होगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    जदयू का टिकट पाने को पूर्व विधायक से लेकर आईएएस तक 20 से अधिक लोग सक्रिय। फोटो जागरण

    उपेंद्र कुमार, हिलसा (नालंदा)। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया है। इस चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की तैयारी भी तेजी से चल रही है।

    6 अक्टूबर को प्रथम चरण में हिलसा विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है। इस विधानसभा क्षेत्र से भाग्य आजमाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए बहुत सारे नेता सिंबल पाने की रेस में हैं।

    बिहार की सत्तारूढ़ एनडीए में हिलसा विधानसभा सीट जदयू के कोटे में है और तैयारी भी उसी हिसाब से चल रही है। महागठबंधन में यह सीट राजद के कोटे में है। जनता दल यूनाइटेड से टिकट पाने वालों की लिस्ट काफी लंबी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उम्मीदवार बनने को लालायित लोग अपने तरीके से जदयू का सिंबल पाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। जदयू के कद्दावर नेताओं से लेकर वीआरएस ले चुके आईएएस तक इस मुहिम में लगे बताए जाते हैं। जदयू के कुछ युवा नेता भी इसमें पीछे नहीं है।

    सबसे बुजुर्ग पूर्व विधायक भी इस मुहिम में शामिल है तो पूर्व मुखिया, पूर्व प्रमुख भी टिकट पाने के लिए प्रयासरत है। सभी अपने माध्यमों से टिकट पाने का तिकड़म कर रहे हैं। वर्तमान विधायक तो इस रेस में है ही।

    पार्टी बदलकर आने वाले नेताजी भी टिकट पाने की दौड़ में शामिल हैं। जदयू के वर्तमान विधायक कृष्ण मुरारी शरण तो टिकट पाने की दौड़ में आगे चल ही रहे हैं।

    पूर्व विधायक राम चरित्र प्रसाद सिंह, जदयू के कद्दावर नेता संजय कुमार उर्फ संजय मुखिया, राजकुमार भारती उर्फ राजा मुखिया, वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर कमल किशोर प्रसाद, जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार, रमेश कुमार उर्फ नीरज, पूर्व प्रमुख अनिल कुमार, भाजपा से जदयू में आए नेता ब्रजनेश चंद्र विद्यार्थी, उदय नंदन, युवा वार्ड पार्षद विजय कुमार विजेता, युवा नेता विकास कुमार जदयू की टिकट पाने की दौड़ में शामिल है।

    पूर्व विधायक उषा सिन्हा की पुत्री आस्था सिंह एवं जदयू के वरिष्ठ नेता अवधेश प्रसाद की पुत्री अमृता प्रीतम भी जदयू का टिकट पाने के प्रयास में लगी हुई है। एनडीए के सम्मेलन में लोगों ने खूब जोर भी लगाया था। स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए आईएएस का भी नाम सामने आ रहा है।

    हालांकि, क्षेत्र में उनकी उपस्थिति अभी तक नहीं हुई है। 23 सितंबर को हुए सम्मेलन में न तो उनकी उपस्थिति थी और न ही उनकी तरफ से कोई ऐसा प्रयास दिखा था। कहा जा रहा है कि वह सीधे संपर्क में हैं।

    क्षेत्र में लोगों के बीच चर्चा यह भी है कि लोजपा नेता डॉक्टर सुमन कुमार सिंह उर्फ डॉक्टर रंजीत एवं आईएएस संजय कुमार भी अपनी पत्नी को टिकट दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। राष्ट्रीय जनता दल से पूर्व विधायक एवं राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव भी लगे हुए है और वह पहले से ही क्षेत्र में प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं।

    हालांकि, राजद से टिकट पाने की जुगत में लगे होने का नाम सामाजिक न्याय मंच के प्रधान महासचिव रामजी यादव का भी सामने आ रहा है। जन सुराज पार्टी से संभावित प्रत्याशियों में इंजीनियर मनीष कुमार, इंद्रजीत कुमार राज, उमेश कुमार वर्मा, कपिल प्रसाद, कृष्णदेव यादव, राजकिशोर विद्यार्थी, शैलेंद्र कुमार, सुधांशु कुमार का नाम शामिल है।

    इन तीन राजनीतिक दलों से टिकट प्राप्त करने में कौन सफल होते हैं यह भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। हालांकि चार दिन बाद 10 अक्टूबर से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।