Nalanda News: सात निश्चय योजनाओं की खुली पोल, ढाई हजार की आबादी बजबजाती नालियों के बीच रहने को मजबूर

संवाद सूत्र, इस्लामपुर। एक ओर सरकार सात निश्चय योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर हर घर तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर इस्लामपुर नगर परिषद के वार्ड 11 की हकीकत इन दावों पर बड़े सवाल खड़े करती है।

नगर के मुख्य बाजार से सटे उत्तरी पटेल नगर में आज भी कई ऐसी गलियां हैं जहां न तो नालियां हैं और न ही पक्की सड़कें। लोगों को रोजाना मिट्टी के उबड़-खाबड़ रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। बारिश के दिनों में स्थिति और भी बदतर हो जाती है।



करीब दो हजार से ढाई हजार की आबादी वाले इस वार्ड में विकास की तस्वीर बेहद निराशाजनक है। नगर परिषद बनने के ढाई वर्ष बीत जाने के बाद भी यहां 10 से 15 पीसीसी सड़क और नाली की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकी है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह इलाका नगर परिषद के मुख्य क्षेत्र में शामिल होने के बावजूद आज भी उपेक्षित है। कहीं कच्ची गली है, तो कहीं बजबजाती नालियों का बदबूदार पानी लोगों की रोजमर्रा की परेशानी का कारण बना हुआ है।



बुधवार को जागरण की टीम ने पटेल नगर का दौरा किया, जहां अधिकांश जगहों पर विकास कार्यों का नामोनिशान नहीं मिला। कई गलियों में बिना सड़क और नाली के लोग रहते हुए दिखे।