नालंदा में शराब माफिया पर कार्रवाई करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर फायरिंग, मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। बिंद थाना क्षेत्र के छोटी मिसियाडीह गांव में रविवार को अवैध शराब चुलाई की सूचना पर गई उत्पाद विभाग की टीम पर बदमाशों ने अचानक फायरिंग कर दी। गोलीबारी की इस वारदात से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। टीम ने किसी तरह खुद को बचाया और तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस, उत्पाद विभाग, खनन विभाग और बिजली विभाग की संयुक्त टीम गांव में पहुंची और बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया।

छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने गांव के एक सुनसान स्थान से अवैध रूप से बालू लदे एक ट्रैक्टर को जब्त किया। साथ ही शराब बनाने के कई उपकरण, भट्ठी के अवशेष और अन्य सामान भी बरामद किए गए। हालांकि, कार्रवाई की भनक लगते ही सभी आरोपी और अवैध शराब माफिया हथियारों के साथ मौके से फरार हो गए।

थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि उत्पाद विभाग की टीम को गांव में अवैध शराब चुलाई की गतिविधि होने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर टीम जैसे ही गांव पहुंची, तभी पहले से घात लगाए बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी।

उन्होंने कहा कि पुलिस बल के पहुंचते ही सभी आरोपी कम पुलिस बल का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहे। थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है।