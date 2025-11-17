नालंदा में शराब माफिया पर कार्रवाई करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर फायरिंग, मचा हड़कंप
बिहारशरीफ के बिंद थाना क्षेत्र में अवैध शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस और अन्य विभागों की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर बालू लदा ट्रैक्टर और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। बिंद थाना क्षेत्र के छोटी मिसियाडीह गांव में रविवार को अवैध शराब चुलाई की सूचना पर गई उत्पाद विभाग की टीम पर बदमाशों ने अचानक फायरिंग कर दी।
गोलीबारी की इस वारदात से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। टीम ने किसी तरह खुद को बचाया और तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस, उत्पाद विभाग, खनन विभाग और बिजली विभाग की संयुक्त टीम गांव में पहुंची और बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया।
छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने गांव के एक सुनसान स्थान से अवैध रूप से बालू लदे एक ट्रैक्टर को जब्त किया। साथ ही शराब बनाने के कई उपकरण, भट्ठी के अवशेष और अन्य सामान भी बरामद किए गए। हालांकि, कार्रवाई की भनक लगते ही सभी आरोपी और अवैध शराब माफिया हथियारों के साथ मौके से फरार हो गए।
थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि उत्पाद विभाग की टीम को गांव में अवैध शराब चुलाई की गतिविधि होने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर टीम जैसे ही गांव पहुंची, तभी पहले से घात लगाए बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी।
उन्होंने कहा कि पुलिस बल के पहुंचते ही सभी आरोपी कम पुलिस बल का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहे। थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है।
उत्पाद अधीक्षक लाला अजय कुमार सुमन ने बताया कि संयुक्त टीम द्वारा गांव में छापेमारी की जा रही है जहां से अवैध शराब बनाने और बालू के अवैध कारोबार का नेटवर्क का पता चला है। उन्होंने कहा कि टीम ने न सिर्फ बालू लदा ट्रैक्टर जब्त किया है, बल्कि शराब बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। बिजली विभाग की टीम द्वारा चोरी से बिजली का उपयोग हीटर का उपयोग का अलग से मामला दर्ज किया गया है।
