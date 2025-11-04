Nalanda Vidhan sabha Chunav 2025 नालंदा चुनाव को ले सुरक्षा व्यवस्था किए गए सख्त, नालंदा, बरबीघा बार्डर सील

संवाद सूत्र, अस्थावां(नालंदा)। चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दिया गया है। सारे थाना क्षेत्र में जिला प्रशासन के द्वारा जिला की शेखपुरा बिहारशरीफ-बरबीघा मुख्य मार्ग एनएच 82 सीमा बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि या संदिग्ध आवाजाही पर रोक लगाई जा सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



प्रशासन ने सीमा क्षेत्रों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की है। जानकारी के अनुसार, पड़ोसी जिला में भी पहले चरण में मतदान होना है, इसलिए दोनों जिलों की सीमाओं पर निगरानी दल मुस्तैदी के साथ तैनात किए गए हैं।



सीमा चौकियों पर 8 सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। जांच कर्मियों द्वारा आने-जाने वाले लोगों के मोबाइल नंबर दर्ज किए जा रहे हैं और वाहनों की गहन तलाशी ली जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मजबूत करने के लिए सीआइएसएफ के जवानों को भी वाहनों की जांच में लगाया गया है।

ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि सीमा पर चल रही जांच की पूरी वीडियोग्राफी कराई जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि का रिकॉर्ड रखा जा सके।

उन्होंने बताया कि एक वरिष्ठ अधिकारी मजिस्ट्रेट के तौर पर मौजूद हैं, जबकि दो अन्य मजिस्ट्रेट और दो पुलिस पदाधिकारियों की भी अलग-अलग प्वाइंट पर नियुक्ति की गई है।

सारे थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बताया कि चुनाव को शांति और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए हर स्तर पर सख्त निगरानी की जा रही है। सीमा पार से शराब, पैसा या अवैध वस्तुओं की ढुलाई करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।