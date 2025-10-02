Language
    Bihar News: नालंदा में सीएसपी लूटकांड का पुलिस ने किया पर्दाफाश, दो अपराधी गिरफ्तार

    By Balwant Kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 06:40 AM (IST)

    नालंदा के रहुई थाना क्षेत्र में सीएसपी संचालक से हुई लूट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने दो आरोपियों प्रदीप कुमार और मंजीत कुमार को गिरफ्तार किया है जिनके पास से लूट में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और कुछ नकदी बरामद हुई है। सीसीटीवी फुटेज से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने यह सफलता हासिल की है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

    रहुई में हुसैनपुर छिलका के पास सीएसपी संचालक के साथ हुए लूट कांड में शामिल दो अपराधी गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, नालंदा। रहुई थाना क्षेत्र के हुसैनपुर छिलका के पास बीते आठ अगस्त को सीएसपी संचालक के साथ हुए लूटकांड का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने लूटकांड में संलिप्त दो अपराधी को गिरफ्तार किया है।

    गिरफ्तार अपराधकर्मी की पहचान थाना क्षेत्र के झम्मन बीघा गांव निवासी कामेश्वर प्रसाद के पुत्र प्रदीप कुमार उर्फ पाते और बलिया बीघा गांव निवासी विजय प्रसाद के पुत्र मंजीत कुमार के रूप में की गई है।

    सदर डीएसपी2 संजय कुमार जायसवाल ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि आठ अगस्त को हुसैनपुर छिलका के पास के एक सी०एस०पी० संचालक के साथ दो अज्ञात मोटरसाईकिल सवार अपराधकर्मी द्वारा सीएसपी संचालक के मोटरसाईकिल में धक्का मारकर सीएसपी संचालक से 150300/ रूपया कैश, लैपटॉप, एक फिंगर प्रिंट डिवाइस, पैन कार्ड, वोटर कार्ड आदि लूट लिये जाने के आरोप में रहुई थाना कांड सं0 472/25 बी०एन०एस० दर्ज किया गया।

    अनुसंधान के क्रम में कांड के अनुसंधानकर्ता द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार को सी०सी०टी०वी० फुटेज के आधार पर कांड का सफल उदभेदन करते हुए कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त मंजीत कुमार के पास से लूट में प्रयोग किये गये स्पलेन्डर मोटरसाईकिल BR-21H-2337 के साथ गिरफ्तार किया गया।

    गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा अपना अपराध स्वीकार करते हुए अपने साथ लूट में संलिप्त अन्य अपराधियों की पहचान बताया। गिरफ्तार अप्राथमिकी अभियुक्त के पास से लूट में प्रयोग की गयी मोटरसाईकिल, एक हेलमेट, एक चप्पल, विवो कंपनी का मोबाईल एवं इनके निशान देही पर लूट में प्रयोग किया गया कपड़ा एवं लुट की गई राशि में से कुल 15000/- रूपया बरामद किया गया।

    अभियुक्त के पहचान पर झम्मन बीघा गांव निवासी कामेश्वर प्रसाद के पुत्र प्रदीप कुमार उर्फ पाते को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं लुटे गये शेष सामान की बरामदगी हेतु लगातार छापेगारी की जा रही है।

    अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। टीम में शामिल सर्किल इंस्पेक्टर मुकेश वर्मा, थानाध्यक्ष ललित विजय, एसआई हिना कुमारी, एसआई संतोष सुमन, एसआई सौरभ कुमार समेत थाना के समस्त शास्त्रबल शामिल थे।