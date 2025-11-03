'वह अस्वस्थ हैं; अब मैं संभालूंगा उनकी विरासत', सीएम नीतीश कुमार के गढ़ में गरजे मुकेश सहनी

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। विधानसभा चुनाव के बीच सियासी सरगर्मी अब चरम पर है। इसी क्रम में विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कर्मभूमि रहुई पहुंचे। यहां ब्लांक मैदान में आयोजित जनसभा में उन्होंने महागठबंधन प्रत्याशी उमैर खान के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। सभा में उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए सहनी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे अभिभावक हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। वे इन दिनों अस्वस्थ चल रहे हैं, अब उनी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है।

सहनी ने कहा कि विकास और सम्मान दोनों की राजनीति करनी है। महागठबंधन इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब एक मछुआरे के बेटे के साथ तालाब में उतरकर मछली पकड़ते हैं, तो भाजपा के पेट में दर्द क्यों हो जाता है?