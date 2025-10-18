मीडिया की निष्पक्षता और जिम्मेदारी पर फोकस, नालंदा में चुनाव से पहले दी गई जानकारी
नालंदा में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पत्रकारों को मीडिया की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी गई। चुनाव आयोग के नियमों, सूचना प्रसार में मीडिया की भूमिका, प्रत्याशियों द्वारा अपराध छिपाने पर मीडिया द्वारा खुलासे और रिपोर्टिंग के दौरान प्रतिबंधों पर चर्चा की गई। मीडिया की निष्पक्षता और जिम्मेदारी पर जोर दिया गया।
जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ(नालंदा)। आसन्न विधानसभा चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयाेग मीडिया की भूमिका व दायित्व क्या तय किया है इसकी जानकारी शनिवार को प्रशिक्षण कोषांग के तत्वावधान में हरदेव भवन उपस्थित पत्रकार प्रतिनिधियों को दी गई।
मीडिया के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों की जानकारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी गुप्तेश्वर कुमार की उपस्थिति में स्टेट स्तर के मास्टर ट्रेनर धर्मेंद्र प्रसाद व जिलास्तरीय मास्टर ट्रेनर सुनील कुमार ने संयुक्त रूप से दिया।
इस अवसर पर बताया गया कि विधानसभा चुनाव में मीडिया की भूमिका यह है इसके द्वारा ही सूचना प्रसार होता है। चुनाव की घोषणा के बारे में आम लोग को जानकारी होती है। नामांकन व उसकी जांच के उपरांत कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में किस विधानसभा क्षेत्र से है इसकी जानकारी आम से लेकर खास सभी को मिल जाती है।
इसके अतिरिक्त चुनाव को ले किए गए सुरक्षा व्यवस्था, चुनाव अभियान की स्थिति, मतगणना कब और कहां होना है आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, दुर्घटना तथा अशांति की जानकारी आम से लेकर चुनाव आयोग को मिल जाती है।
इसके अलावा महत्वपूर्ण यह है कि कोई प्रत्याशी अगर किसी अपराध का मामला दर्ज है और वह हलफनामा में छिपाया है तो मीडिया उसको उजागर करता है तथा आयोग उस पर संज्ञान लेता है। इस तरह मीडिया की कई जिम्मेदारी निर्धारित किया है वहीं रिपोर्टिंग के दौरान कई कार्य नहीं करने की बंदिश भी लगाया है।
