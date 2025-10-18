मीडिया की निष्पक्षता और जिम्मेदारी पर फोकस, नालंदा में चुनाव से पहले दी गई जानकारी



जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ(नालंदा)। आसन्न विधानसभा चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयाेग मीडिया की भूमिका व दायित्व क्या तय किया है इसकी जानकारी शनिवार को प्रशिक्षण कोषांग के तत्वावधान में हरदेव भवन उपस्थित पत्रकार प्रतिनिधियों को दी गई।

मीडिया के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों की जानकारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी गुप्तेश्वर कुमार की उपस्थिति में स्टेट स्तर के मास्टर ट्रेनर धर्मेंद्र प्रसाद व जिलास्तरीय मास्टर ट्रेनर सुनील कुमार ने संयुक्त रूप से दिया।

इस अवसर पर बताया गया कि विधानसभा चुनाव में मीडिया की भूमिका यह है इसके द्वारा ही सूचना प्रसार होता है। चुनाव की घोषणा के बारे में आम लोग को जानकारी होती है। नामांकन व उसकी जांच के उपरांत कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में किस विधानसभा क्षेत्र से है इसकी जानकारी आम से लेकर खास सभी को मिल जाती है।