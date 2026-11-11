Marriage Dates 2026: नवंबर की इस डेट में बंपर शादियां, मैरिज हाल की बुकिंग फुल; हलवाई से बैंड-बाजे तक का टोटा

संवाद सूत्र, चंडी। शादी की शहनाइयां बजने में अब कुछ ही दिन शेष हैं। देवउठनी एकादशी के साथ चातुर्मास समाप्त होते ही मांगलिक कार्यों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। घर-आंगन में तैयारियां तेज हैं।

कहीं कपड़ों की खरीदारी तो कनवंबर की इस डेट पर बंपर शादियां, नालंदा में मैरिज हाल की बुकिंग फुल; हलवाई से बैंड-बाजे तक का टोटाहीं निमंत्रण कार्ड बांटने का काम अंतिम चरण में है। इस बीच 20 नवंबर के लग्न को लेकर इंतजाम जुटाना परिवारों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। हलवाई, बैंड-बाजा, वाहन, टेंट और विवाह भवन तक की बुकिंग फुल हो चुकी है।

दयालपुर निवासी पंडित रेवती कांत झा ने बताया कि 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी है। इसी के साथ विवाह के शुभ मुहूर्त शुरू होंगे। इस बार लग्न की तिथियां कम होने के कारण इस दिन शादियों का विशेष दबाव है। कृष्ण पक्ष में भी विवाह के मुहूर्त हैं, लेकिन अधिकांश लोग इस पक्ष में शादी करना पसंद नहीं करते।

हलवाई और बैंड वालों की अग्रिम बुकिंग शादी में भोजन की व्यवस्था के लिए हलवाई मिलना मुश्किल हो गया है। नामी कारीगर महीनों पहले बुक हो चुके हैं। छोटे कारीगर भी सामान्य से दो से तीन गुना अधिक कीमत मांग रहे हैं।