बिहार का सूर्य मंदिर छठ के लिए तैयार, मेला तक पहुंचने के लिए फ्री बस सर्विस; थाने के पास बनेगी टेंट सिटी  

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। महापर्व छठ पर ऐतिहासिक देव सूर्य मंदिर में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं।

देव छठ मेले में आने वाले व्रतियों और श्रद्धालुओं को ठहरने और आवागमन में परेशानी न हो, इसके लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है।

जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने जिलेवासियों और देव पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को छठ महापर्व की शुभकामनाएं देते हुए प्रशासनिक तैयारी की जानकारी दी। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए कुल नौ आवासन स्थल बनाए गए हैं।

इनमें देव थाने के पास जिला प्रशासन की ओर से टेंट सिटी तैयार की जा रही है। सभी आवासन स्थलों पर पर्याप्त रोशनी, शौचालय, पेयजल और चापाकल की सुविधा होगी।

प्रशासन का प्रयास है कि दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को रात में ठहरने और दैनिक जरूरतें पूरी करने में परेशानी न हो।

मेला क्षेत्र में आपात स्थिति से निपटने के लिए एंबुलेंस, जरूरी दवाइयों और चिकित्सा दल की तैनाती रहेगी।