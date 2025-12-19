शराब से लदी स्कॉर्पियो गड्ढे में पलटी, ग्रामीणों ने लूट ली सारी बोतल; तस्कर फरार
नारदीगंज थाना क्षेत्र के ऑट पंचायत के बड़ी आट गांव के पास शराब से लदी स्कार्पियो पलटने से ग्रामीणों ने शराब लूट ली। मांड़ी व चन्द्रविगहा गांव की ओर जा ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, बेन। थाना क्षेत्र के ऑट पंचायत के बड़ी आट गांव के दक्षिण दिशा में पिरोही खंधे में एक पीपल के पेड़ के पास गुरुवार की देर शाम शराब से लदी स्कार्पियो वाहन गड्ढे में पलट गई। शराब तस्कर मांड़ी व चन्द्रविगहा गांव की ओर जा रही कार में बड़ी मात्रा में बोरे में बंद शराब की पाउच व बोतल भरी हुई थी।
वाहन पलटने की घटना की भनक लगते ही बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण जमा हो गए और गाड़ी से शराब लूट ले भागे। बाद में ग्रामीणों की तरफ से इसकी सूचना बेन पुलिस को दी गई।
गाड़ी चालक एवं उसमें सवार व्यक्ति फरार
सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तब तक सारी शराब की लूट हो चुकी थी। दुर्घटना के बाद गाड़ी चालक एवं उसमें सवार व्यक्ति फरार हो गए। जानकारी अनुसार स्कार्पियो अजनौरा गांव की ओर से दक्षिण दिशा की ओर चन्द्रविगहा एवं मांड़ी गांव की ओर जा रही थी।
बेन थानाध्यक्ष रविराज सिंह ने बताया कि सूचना मिली है। गाड़ी अभी थाने पर नहीं आई है। छानबीन की जा रही है। गाड़ी को उठाने की प्रक्रिया आज की जाएगी।
