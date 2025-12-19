शराब से लदी स्कॉर्पियो गड्ढे में पलटी, ग्रामीणों ने लूट ली सारी बोतल; तस्कर फरार

संवाद सूत्र, बेन। थाना क्षेत्र के ऑट पंचायत के बड़ी आट गांव के दक्षिण दिशा में पिरोही खंधे में एक पीपल के पेड़ के पास गुरुवार की देर शाम शराब से लदी स्कार्पियो वाहन गड्ढे में पलट गई। शराब तस्कर मांड़ी व चन्द्रविगहा गांव की ओर जा रही कार में बड़ी मात्रा में बोरे में बंद शराब की पाउच व बोतल भरी हुई थी।

वाहन पलटने की घटना की भनक लगते ही बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण जमा हो गए और गाड़ी से शराब लूट ले भागे। बाद में ग्रामीणों की तरफ से इसकी सूचना बेन पुलिस को दी गई। गाड़ी चालक एवं उसमें सवार व्यक्ति फरार सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तब तक सारी शराब की लूट हो चुकी थी। दुर्घटना के बाद गाड़ी चालक एवं उसमें सवार व्यक्ति फरार हो गए। जानकारी अनुसार स्कार्पियो अजनौरा गांव की ओर से दक्षिण दिशा की ओर चन्द्रविगहा एवं मांड़ी गांव की ओर जा रही थी।