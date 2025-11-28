Khatu Shyam Mandir: बिहार के इस शहर में बनेगा खाटू श्याम का 180 फीट ऊंचा मंदिर, भक्तों को मिलेगी सुविधाएं

करीब 10 कट्ठा जमीन में बनने वाले इस 180 फीट ऊंचे मंदिर के लिए 250 से अधिक श्याम प्रेमियों ने संकल्प लिया है। शुक्रवार को खाटू श्याम के बिहारी लाडला नीतीश कुमार ने बताया कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी।

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। बिहारशरीफ के एनएच-20 के समीप विकास नगर में खाटू श्याम का भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है।

उन्होंने कहा कि यह ऐसा स्थान होगा, जहां भक्त रोते हुए आएंगे और हंसते हुए लौटेंगे। ट्रस्ट से जुड़े सदस्यों ने बताया कि श्याम प्रेमियों को विकट परिस्थितियों में आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया जाएगा।

धीरे-धीरे ट्रस्ट से जुड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभम कुमार, बंटी कुमार, धीरज सिंह, अरविंद सिंह सहित कई श्याम प्रेमी मौजूद रहे।

ट्रस्ट से जुड़े सदस्यों ने की बैठक। (जागरण)

उन्होंने बताया कि नींव रखने का भव्य आयोजन एक दिसम्बर को किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। पंडाल निर्माण का काम शुरू हो चुका है और 30 नवम्बर को सजावट की जाएगी।

कार्यक्रम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भव्य भंडारे की व्यवस्था की गई है। लगभग पांच हजार लोगों के लिए महाप्रसाद तैयार होगा और दोपहर एक बजे से भंडारा शुरू हो जाएगा।