नालंदा के इस्लामपुर विधानसभा में जदयू की नई एकता, टिकट विवाद के बाद दिखी जबरदस्त गोलबंदी

राजीव प्रसाद सिंह, इस्लामपुर(नालंदा)। इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में जदयू खेमे में टिकट को लेकर चली लंबी रस्साकशी और गुटबाजी के बाद आखिरकार हालात पूरी तरह बदल गए हैं। अब पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता एक स्वर में जदयू के अधिकृत प्रत्याशी के समर्थन में जुट गए हैं। जिस संगठन में कुछ सप्ताह पहले तक टिकट को लेकर चार अलग-अलग गुट बन गए थे, वही संगठन अब एक मंच पर मजबूती से खड़ा दिखाई दे रहा है।

सूत्रों के अनुसार, टिकट की घोषणा के बाद स्थानीय स्तर पर वरिष्ठ नेताओं की सक्रिय भूमिका से सभी गुटों में समन्वय स्थापित हुआ। बैठक दर बैठक और संवाद के जरिए मतभेदों को दूर किया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज सभी कार्यकर्ता अपने मतभेद भुलाकर एनडीए प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतर चुके हैं।

गौरतलब है कि टिकट की दावेदारी के दौरान कुछ दिनों तक जदयू खेमे में जबरदस्त खींचतान रही थी। स्थिति ऐसी बन गई थी कि विपक्षी दलों को लगने लगा था कि जदयू की आंतरिक फूट का उन्हें सीधा लाभ मिलेगा। कई विपक्षी नेताओं ने इसे अपने पक्ष में हवा बनाने की भी कोशिश की थी। लेकिन टिकट की घोषणा के बाद जदयू नेताओं ने जिस तरह गोलबंदी की, उसने विपक्षी खेमे में हलचल मचा दी है।