Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नालंदा के इस्लामपुर विधानसभा में जदयू की नई एकता, टिकट विवाद के बाद दिखी जबरदस्त गोलबंदी

    By Rajeev Kumar Edited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 11:22 AM (IST)

    नालंदा के इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में जदयू के भीतर टिकट को लेकर चल रही गुटबाजी अब समाप्त हो गई है। पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर जदयू उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं की सक्रियता और संवाद के माध्यम से मतभेदों को दूर किया गया है। कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और वे एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत से जुटे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता प्रत्याशी के समर्थन में जुटे

    राजीव प्रसाद सिंह, इस्लामपुर(नालंदा)। इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में जदयू खेमे में टिकट को लेकर चली लंबी रस्साकशी और गुटबाजी के बाद आखिरकार हालात पूरी तरह बदल गए हैं। अब पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता एक स्वर में जदयू के अधिकृत प्रत्याशी के समर्थन में जुट गए हैं। जिस संगठन में कुछ सप्ताह पहले तक टिकट को लेकर चार अलग-अलग गुट बन गए थे, वही संगठन अब एक मंच पर मजबूती से खड़ा दिखाई दे रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     



    सूत्रों के अनुसार, टिकट की घोषणा के बाद स्थानीय स्तर पर वरिष्ठ नेताओं की सक्रिय भूमिका से सभी गुटों में समन्वय स्थापित हुआ। बैठक दर बैठक और संवाद के जरिए मतभेदों को दूर किया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज सभी कार्यकर्ता अपने मतभेद भुलाकर एनडीए प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतर चुके हैं।

    गौरतलब है कि टिकट की दावेदारी के दौरान कुछ दिनों तक जदयू खेमे में जबरदस्त खींचतान रही थी। स्थिति ऐसी बन गई थी कि विपक्षी दलों को लगने लगा था कि जदयू की आंतरिक फूट का उन्हें सीधा लाभ मिलेगा। कई विपक्षी नेताओं ने इसे अपने पक्ष में हवा बनाने की भी कोशिश की थी। लेकिन टिकट की घोषणा के बाद जदयू नेताओं ने जिस तरह गोलबंदी की, उसने विपक्षी खेमे में हलचल मचा दी है।

    जदयू के अधिकृत प्रत्याशी के व्यवहार-कुशलता और सहज स्वभाव से लोग धीरे-धीरे प्रभावित होते गए। कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता में उनके प्रति सकारात्मक धारणा बनने लगी है, जिससे चुनावी माहौल में नई ऊर्जा और विश्वास का संचार हुआ है।

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्णय को सभी जदयू कार्यकर्ताओं ने सर माथे पर लिया है और उनके निर्देश को धरातल पर उतारने में तेजी से जुट गए हैं। संगठन के सभी स्तरों पर कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और चुनावी तैयारी को लेकर कार्ययोजना को गति दी जा रही है।

    जदयू प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि “इस बार इस्लामपुर की जनता को स्पष्ट संदेश जा चुका है कि जदयू में कोई मतभेद नहीं है। हम सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। भारी मतों से जीत दर्ज कर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः बिहार में एनडीए की सरकार बनाने के लिए हर घर-घर तक पहुंचेंगे।”