    Islampur Election Result: 'छोटी अयोध्या' में विरासत की जंग है दिलचस्प, आज मिलेगा इस्लामपुर का सिरमौर

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 02:25 AM (IST)

    Islampur vidhan sabha Chunav Result: इस्लामपुर विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास रोचक रहा है। यह सीट कभी कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) का गढ़ थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों में जनता दल (यूनाइटेड) ने यहां अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। इस विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला जेडीयू के रूहेल रंजन, आरजेडी के राकेश रौशन और जन सुराज की तनुजा कुमारी के बीच है।

    बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट।

    डिजिटल डेस्क, इस्लामपुर। Islampur vidhan sabha Election Result 2025 / Bihar vidhan sabha chunav Result: नालंदा जिले के इस्लामपुर विधानसभा सीट को जातीय समीकरण के साथ-साथ इस क्षेत्र का धार्मिक महत्व भी इसे खास बनाता है। इस्लामपुर को 'छोटी अयोध्या' के नाम से भी जाना जाता है। इस बार के विधानसभा चुनाव में JDU और RJD में कांटे की टक्कर है।

    Islampur election Result अपडेट-

    रूहेल रंजन (JDU)-
    राकेश रौशन (RJD)-
    तनुजा कुमार (JSP)-

    पहले चरण में हुआ मतदान

    पहले चरण में हुई वोटिंग के दौरान यहां 61.77 प्रतिशत मतदान हुआ। इस सीट पर मुख्य मुकाबला जेडीयू के रूहेल रंजन, आरजेडी के राकेश रौशन और जन सुराज की तनुजा कुमारी के बीच है। 1951 में विधानसभा क्षेत्र के रूप में स्थापित इस्लामपुर विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास रोचक रहा है।

    यह सीट कभी कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) का गढ़ थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों में जनता दल (यूनाइटेड) ने यहां अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। इस सीट पर कुर्मी और यादव समुदाय के मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसके अलावा, रविदास, पासवान, मुस्लिम और कोइरी समुदाय के मतदाताओं का असर चुनावी नतीजों पर पड़ता रहा है।

    मुख्य बातें-

    अब तक कुल 5 बार जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने चुनाव जीते हैं।
    कांग्रेस ने 4 और सीपीआई ने 3 बार जीत हासिल की।
    2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने पहली बार इस सीट पर विजय हासिल की।