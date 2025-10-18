इस्लामपुर में मतदाताओं की मांग, मिले अनुमंडल का दर्जा, शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं

संवाद सूत्र, इस्लामपुर। इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में आगामी छह नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है, इस चुनाव की तैयारी को ले सभी प्रत्याशियों ने अपना-अपना नामांकन कराकर क्षेत्र में मतदाताओं के बीच जाना शुरू कर दिया है। इधर मतदाताओं की चुप्पी ने भी प्रत्याशियों के होश ठिकाने ला दिये हैं।

जगह-जगह पर ग्रामीणों की गोलबंदी एवं बैठकों का दौर जारी है, स्वाभाविक है कि इन बैठकों में चुनावी मुद्दा तो रहेगा ही। इस संदर्भ में दैनिक जागरण की टीम ने नगर के गया रोड स्थित घर के बाहर चबूतरे पर बैठे कई लोगों से बातें की और चुनाव के बारे में उनकी राय जानी।

नीतीश कुमार ने विकास किया कई लोगों ने साफ शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार ने विकास किया है, किसी भी कीमत पर हमारा वोट उन्हीं को जाएगा, वहीं किसी ने मत देने के नाम पर चुप्पी साध ली। इस्लामपुर में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनपर कुछ ग्रामीण नाखुश भी दिखे, जैसे लोगों की नजर में इस्लामपुर को अनुमंडल का दर्जा देने की बात कई अरसे से की जा रही है लेकिन इसे अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका।

वहीं यहां के बच्चियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रतिदिन पटना जाना पड़ता है जबकि नगर में कई ऐसे मोहल्ले भी हैं जहां ना गली है और ना ही नाली है। इस सभी समस्याओं के अलावे यहां अन्य मुद्दे भी देखने को मिला।

गया रोड निवासी दिलीप सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में खूब विकास हुआ है, यहां बच्चियों के उच्च शिक्षा के लिए कालेज की आवश्यकता है, क्योंकि यहां बच्चियों को पढ़ने के लिये पटना जाना पड़ता है। इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।