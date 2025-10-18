Language
    इस्लामपुर में मतदाताओं की मांग, मिले अनुमंडल का दर्जा, शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं

    By Murlidhar Prasad Keshri Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 03:08 PM (IST)

    इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की तैयारी चल रही है। मतदाता अनुमंडल का दर्जा, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने नीतीश कुमार के विकास कार्यों की सराहना की, जबकि कुछ स्थानीय मुद्दों से नाखुश दिखे। ग्रामीणों ने नेताओं से वादे पूरे करने की उम्मीद जताई है।

    इस्लामपुर में मतदाताओं की मांग

    संवाद सूत्र, इस्लामपुर। इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में आगामी छह नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है, इस चुनाव की तैयारी को ले सभी प्रत्याशियों ने अपना-अपना नामांकन कराकर क्षेत्र में मतदाताओं के बीच जाना शुरू कर दिया है। इधर मतदाताओं की चुप्पी ने भी प्रत्याशियों के होश ठिकाने ला दिये हैं। 

    जगह-जगह पर ग्रामीणों की गोलबंदी एवं बैठकों का दौर जारी है, स्वाभाविक है कि इन बैठकों में चुनावी मुद्दा तो रहेगा ही। इस संदर्भ में दैनिक जागरण की टीम ने नगर के गया रोड स्थित घर के बाहर चबूतरे पर बैठे कई लोगों से बातें की और चुनाव के बारे में उनकी राय जानी। 

    नीतीश कुमार ने विकास किया

    कई लोगों ने साफ शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार ने विकास किया है, किसी भी कीमत पर हमारा वोट उन्हीं को जाएगा, वहीं किसी ने मत देने के नाम पर चुप्पी साध ली। इस्लामपुर में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनपर कुछ ग्रामीण नाखुश भी दिखे, जैसे लोगों की नजर में इस्लामपुर को अनुमंडल का दर्जा देने की बात कई अरसे से की जा रही है लेकिन इसे अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका। 

    वहीं यहां के बच्चियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रतिदिन पटना जाना पड़ता है जबकि नगर में कई ऐसे मोहल्ले भी हैं जहां ना गली है और ना ही नाली है। इस सभी समस्याओं के अलावे यहां अन्य मुद्दे भी देखने को मिला।

    गया रोड निवासी दिलीप सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में खूब विकास हुआ है, यहां बच्चियों के उच्च शिक्षा के लिए कालेज की आवश्यकता है, क्योंकि यहां बच्चियों को पढ़ने के लिये पटना जाना पड़ता है। इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।

    वहीं धनंजय प्रसाद ने बताया कि इस्लामपुर को अनुमंडल का दर्जा मिलना चाहिए, यह अनुमंडल के सभी जरूरतों को पूरा करता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार में तेज़ी से विकास हुआ है।

    इसी अवसर पर मुन्ना कुमार ने कहा कि चुनाव के समय सभी नेता लम्बे-लम्बे वादे तो करते हैं लेकिन फिर सभी वादें भूल जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेता जो वादा करें उसे पूरा करें।

    वहीं राजकुमार शर्मा ने कहा कि इस्लामपुर के नेता मिलनसार हो सभी के दुखों व सुखों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले और चुनाव के पहले जो वादा करे, उसे हर हाल में पूरा करें।