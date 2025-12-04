Language
    चंडी बाजार में फुटपाथ पर अवैध कब्जा, पैदल चलना हुआ दूभर; दुर्घटना का खतरा बढ़ा

    By Rakesh Kumar (birendra) Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 09:45 AM (IST)

    चंडी बाजार में फुटपाथ पर अवैध कब्जे के कारण पैदल चलना मुश्किल हो गया है। दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण करने से राहगीरों को परेशानी हो रही है और दुर्घटना ...और पढ़ें

    चंडी बाजार में फुटपाथ पर अवैध कब्जा

    संवाद सूत्र, चंडी। चंडी बाजार में फुटपाथ पर अवैध कब्जा जमाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यहां फुटपाथ पर इस तरह दुकानें लगाई जा रही हैं कि पैदल और साइकिल सवारों का चलना जोखिम भरा हो गया है। 

    यह समस्या दिनोंदिन गंभीर होती जा रही है। जिन दुकानदारों की दुकानें पक्के घर में हैं, वे भी छज्जा और सीढ़ी सड़क पर बढ़ा रहे हैं। नगर पंचायत बनने के बाद स्थिति और भी बदतर हो गई है, जिससे पैदल यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर चलना उनकी विवशता बन गई है। दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहती है।

    फुटपाथ पर दोनों ओर दुकानें

    मुहाने नदी पुल पर बने फुटपाथ पर दोनों ओर दुकानें लगाई जाती हैं। मछली विक्रेता सड़क पर दुकानें लगाकर पूरी तरह से कब्जा जमा चुके हैं, जिससे राहगीरों को मछलियों के खून और पानी के छींटों के बीच गुजरना पड़ता है। सड़क पर अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे अवैध कब्जा बढ़ता जा रहा है।

    चंडी निवासी सेवानिवृत्त उपाधीक्षक डॉ. राम वृक्ष प्रसाद ने बताया कि फुटपाथ पर दुकानें और बीच में ठेले लगाना पैदल चलने में कठिनाई पैदा कर रहा है। 

    बाइक और कार सड़क पर खड़ी करना विवशता

    लालगंज निवासी चुन्नू कुमार ने कहा कि चंडी पुल से जैतीपुर चौराहा तक अतिक्रमणकारियों ने कब्जा जमा रखा है। लोक कार्य विभाग कार्यालय और बीएसएनएल कार्यालय के सामने पूरी तरह से अवैध कब्जा हो गया है। सड़क किनारे स्थान न होने के कारण बाइक और कार सड़क पर खड़ी करना विवशता बन गई है, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। चं

    डी नगर पंचायत के मुख्य पार्षद मनोज कुमार उर्फ डब्ल्यू ने कहा कि अतिक्रमण की शिकायतें लगातार आ रही हैं। लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।