    लाउडस्पीकर का शोर थमा, अब बूथ मैनेजमेंट में जुटे प्रत्याशी

    By Upendra Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 05:56 PM (IST)

    हिलसा विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार का शोर मंगलवार को थम गया। प्रत्याशियों ने रोड शो कर अपनी शक्ति दिखाई। विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने मतदाताओं से वोट देने की अपील की। चुनाव प्रचार की समय सीमा खत्म होने के बाद प्रत्याशी बूथ मैनेजमेंट में जुट गए हैं। हिलसा विधानसभा क्षेत्र से 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

    लाउडस्पीकर का शोर थमा

    संवाद सहयोगी, हिलसा (नालंदा)। प्रथम चरण में 6 दिसंबर को हिलसा विधानसभा का होने वाला चुनाव के लिए मंगलवार को प्रचार का शोर थम गया। चुनाव प्रचार समापन के दिन प्रत्याशियों ने हिलसा बाजार में रोड शो कर अपनी ताकत का एहसास कराने का प्रयास किया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंगलवार को संध्या 6 बजे के पहले तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन समर्थित जनता दल यू के प्रत्याशी कृष्ण मुरारी शरण, आई एन डी आई ए समर्थित राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव , जन सुराज के प्रत्याशी उमेश कुमार एवं अन्य प्रत्याशियों ने हिलसा बाजार में अपने समर्थकों के साथ रोड शो किया। 

    बता दें कि प्रचार एवं जनसंपर्क में हिलसा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने अपनी सारी ताकत झोंक रखी थी। सुबह से रात के दस बजे तक प्रचार वाहन के लाउडस्पीकर लगातार बजाते रहे। प्रत्येक प्रत्याशी मतदाताओं घर के दरवाजे पर दस्तक देकर अपने पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील करते रहे हैं। 

    संध्या 6 बजे से चुनाव प्रचार

    इस बार इंटरनेट एवं सोशल साइटों पर प्रत्याशियों ने अपने डिजिटल प्रचार भी खूब किए । मंगलवार की संध्या 6 बजे से चुनाव प्रचार की समय सीमा खत्म होने के बाद प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ बूथ मैनेजमेंट में जुट गए हैं । 

    अपने मतदान केंद्र अभिकर्ताओं को वोटर लिस्ट एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराने का कार्य प्रत्याशियों द्वारा किया जाना शुरू कर दिया गया है। यह कार्य बुधवार तक चलता रहेगा। बता दें की हिलसा विधानसभा क्षेत्र से कल 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है।