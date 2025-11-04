लाउडस्पीकर का शोर थमा, अब बूथ मैनेजमेंट में जुटे प्रत्याशी

संवाद सहयोगी, हिलसा (नालंदा)। प्रथम चरण में 6 दिसंबर को हिलसा विधानसभा का होने वाला चुनाव के लिए मंगलवार को प्रचार का शोर थम गया। चुनाव प्रचार समापन के दिन प्रत्याशियों ने हिलसा बाजार में रोड शो कर अपनी ताकत का एहसास कराने का प्रयास किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंगलवार को संध्या 6 बजे के पहले तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन समर्थित जनता दल यू के प्रत्याशी कृष्ण मुरारी शरण, आई एन डी आई ए समर्थित राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव , जन सुराज के प्रत्याशी उमेश कुमार एवं अन्य प्रत्याशियों ने हिलसा बाजार में अपने समर्थकों के साथ रोड शो किया।

बता दें कि प्रचार एवं जनसंपर्क में हिलसा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने अपनी सारी ताकत झोंक रखी थी। सुबह से रात के दस बजे तक प्रचार वाहन के लाउडस्पीकर लगातार बजाते रहे। प्रत्येक प्रत्याशी मतदाताओं घर के दरवाजे पर दस्तक देकर अपने पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील करते रहे हैं।

संध्या 6 बजे से चुनाव प्रचार इस बार इंटरनेट एवं सोशल साइटों पर प्रत्याशियों ने अपने डिजिटल प्रचार भी खूब किए । मंगलवार की संध्या 6 बजे से चुनाव प्रचार की समय सीमा खत्म होने के बाद प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ बूथ मैनेजमेंट में जुट गए हैं ।