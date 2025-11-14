Harnaut vidhan sabha Chunav Result: क्या टूटेगा नीतीश कुमार का तिलिस्म? आज होगा फैसला

डिजिटल डेस्क, हरनौत (नालंदा)। Harnaut vidhan sabha Chunav Result: हरनौत विधानसभा से जदयू विधायक हरिनारायण सिंह और महागठबंधन प्रत्याशी अरुण कुमार के बीच टक्कर है। हालांकि, यहां जदयू का बोल-बाला रहा है। अब तक कुल 12 चुनावों में से तीन बार निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जबकि शेष सभी चुनाव नीतीश कुमार या उनकी पार्टी के उम्मीदवारों ने जीते हैं।

अरुण कुमार (महागठबंधन-कांग्रेस)- जदयू का रहा है बोल-बाला हरनौत विधानसभा क्षेत्र की स्थापना 1972 में हुई और 1977 में पहला चुनाव हुआ। यह एक सामान्य सीट है और नालंदा लोकसभा क्षेत्र के सात विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। हरनौत विधानसभा क्षेत्र में तीन विकास खंड–हरनौत, चंडी और नगरनौसा शामिल हैं।