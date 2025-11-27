रिश्वत लेते रंगे हाथ धरा गया हल्का कर्मचारी, निगरानी विभाग ने 4500 के साथ किया गिरफ्तार

संवाद सूत्र, करायपरसुराय। निगरानी विभाग की टीम ने 4500 रुपए की रिश्वत लेते करायपरसुराय अंचल के सांध पंचायत के हल्का कर्मचारी संजय कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार करायपरसुराय प्रखंड के सलेमपुर गांव निवासी सुरेश प्रसाद के पुत्र रमेश कुमार ने ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिया था। इस कार्य के लिए सांध पंचायत के हल्का कर्मचारी संजय कुमार ने रमेश कुमार से 4500 रुपए की मांग की थी।

केस निपटारे के लिए पैसे की मांग रमेश कुमार ने 25 नवंबर को निगरानी विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि हल्का कर्मचारी संजय कुमार उनके जमीन के दाखिल खारिज केस नंबर 663/2005 के निपटारे के लिए 4500 की रिश्वत मांग रहा है।

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीएसपी सत्येंद्र राम ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि इसका सत्यापन किया गया जो की सही पाया गया । गुरुवार को पटना से आई टीम ने जाल बिछाई तथा रमेश कुमार को तय राशि लेकर हल्का कर्मचारी से मिलने भेजा।

रंगे हाथ पैसे के साथ धर दबोचा डीएसपी ने कहा कि डियांवा - बेरथू सड़क मार्ग पर डियांवा पुल के निकट जैसे ही संजय कुमार ने रमेश कुमार से 4500 रुपए की राशि स्वीकार की वैसे ही उसे रंगे हाथ पैसे के साथ धर दबोचा गया।