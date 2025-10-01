Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संपत्ति के लालच में 70 वर्षीय महिला की बेरहमी से हत्या, शव नदी में फेंका

    By sunil kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 02:53 PM (IST)

    बिहारशरीफ के बेन थाना क्षेत्र में 70 वर्षीय तारामती देवी की निर्मम हत्या कर शव नदी में फेंक दिया गया। महिला के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। संपत्ति विवाद को संभावित कारण माना जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    संपत्ति विवाद की आशंका में जांच शुरू

    जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। जिले के बेन थाना क्षेत्र अंतर्गत गुलड़िया बिगहा गांव में एक बुज़ुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर शव को गांव के पास की नदी में फेंक दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मरने वाली महिला इसी गांव की स्व. कृष्णा प्रसाद की 70 वर्षीय पत्नी तारामती देवी उर्फ़ अमेरिका देवी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस नृशंस हत्या की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतका के भांजे विपिन कुमार ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें सुबह गांव वालों से पता चला कि नदी से एक महिला का शव बरामद हुआ है।

    ग्रामीणों की मदद से शव को नदी से बाहर निकालकर गांव के स्कूल प्रांगण में रखा गया, जिसके बाद उसकी पहचान कर उनकी दोनों पुत्रियों को सूचित किया गया।

    भारी चीज से प्रहार कर की गई हत्या

    मौके पर पहुंची मृतका की बेटियों ने जब शव को देखा, तो वे स्तब्ध रह गईं। उन्होंने बताया कि मां के चेहरे और हाथ पर किसी भारी चीज से प्रहार करने के स्पष्ट निशान थे, जिससे यह साफ़ ज़ाहिर होता है कि बेरहमी से हत्या करने के बाद उनके शव को नदी में फेंका गया है।

    हालांकि, हत्या का स्पष्ट कारण अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन संपत्ति विवाद को हत्या के पीछे एक संभावित वजह मानी जा रही है। स्वजन ने बताया कि बुज़ुर्ग महिला अपनी बेटी के घर इस्लामपुर में रहती थीं और हाल ही में दुर्गा पाठ के लिए अपने घर गुलड़िया बिगहा आई थीं। मृतका के पति का देहांत पहले ही हो चुकी है।

    पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

    घटना की सूचना मिलते ही बेन थानाध्यक्ष रवि राज सिंह के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची। थानाध्यक्ष ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉडल अस्पताल बिहारशरीफ भेज दिया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

    प्राथमिक जांच के आधार पर, थानाध्यक्ष ने आशंका व्यक्त की है कि महिला की हत्या करने के बाद शव को परवलपुर थाना क्षेत्र की नदी में फेंक दिया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। हालांकि, पुलिस ने यह भी बताया कि पीड़ित पक्ष की ओर से अभी तक कोई लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, न ही किसी से विवाद की कोई बात सामने आई है।

    फ़िलहाल, एसआई रंजन सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और हत्यारों की तलाश में जुट गई है।