Ration Card: ई-केवाईसी नहीं तो कटेगा राशन कार्ड से नाम, चेक करें लास्ट डेट

संवाद सूत्र, करायपरसुराय। राशन कार्डधारियों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। तय समय पर ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभुकों का नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा, जिससे वे सरकारी राशन के लाभ से वंचित हो जाएंगे।

करायपरसुराय प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सोनू कुमार ने बताया कि प्रखंड में ई-केवाईसी का कार्य तेजी से चल रहा है। प्रखंड में कुल 40 जन वितरण प्रणाली की दुकानें हैं और 14,137 राशन कार्डधारी परिवार पंजीकृत हैं, जिनसे लगभग 71 हजार लाभुक जुड़े हुए हैं।

उन्होंने बताया कि अब तक 73 प्रतिशत लाभुकों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि करीब एक हजार राशन कार्डधारियों की जांच की जा रही है, जो वर्तमान में कहीं और निवास कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम यहां के राशन कार्ड में दर्ज है।