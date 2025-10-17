Bihar News: दीपावली में मूर्ति पूजा के लिए पंडाल लगाने वालों के लिए जरूरी खबर, अब लेना होगा लाइसेंस

संवाद सूत्र, इस्लामपुर (नालंदा)। इस्लामपुर थाना परिसर में गुरुवार को दीपावली और छठ महापर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता थानाध्यक्ष अनिल कुमार पांडेय ने की। उन्होंने उपस्थित सदस्यों से पर्वों से संबंधित समस्याओं को सुना और उनके समाधान का आश्वासन दिया।

थानाध्यक्ष ने बताया कि दीपावाली के दौरान प्रतिमा स्थापित करने के लिए पूजा समिति को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने वाले पंडालों को भी अलग से अनुमति लेनी होगी, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पटाखा दुकानदारों को मानकों के अनुसार दुकान लगाने की आवश्यकता होगी। इसके लिए नगर परिषद कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य है। छठ महापर्व के संदर्भ में, उन्होंने बताया कि इस्लामपुर के बुढ़ानगर स्थित सूर्यपोखर, कोबिल, आत्मा, वेश्वक और संडा में बड़ी भीड़ जुटती है। सभी घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे।