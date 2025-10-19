Crime News: पटना के चिकित्सक की पत्नी की नालंदा में मौत, कमरे में पड़ा था शव
नालंदा जिले में पटना के एक डॉक्टर की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला का शव उनके कमरे में मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।
जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। वेना थाना क्षेत्र के पोराजित गांव में शनिवार को होम्योपैथिक डॉक्टर द्वारिका प्रसाद की पत्नी प्रमिला देवी (45) की संदेहास्पद स्थितियों में मौत हो गई। बंद कमरे से शव बरामद किया गया। घटना की खबर फैलते ही सनसनी मच गई। घटना के वक्त द्वारिका प्रसाद अपने परिवार के साथ पटना जिले के फतुहा स्थित रानीपुर मोहल्ले में थे। महिला के साथ लूटपाट या किसी अन्य तरह के अपराध के बिंदु पर पुलिस जांच कर रही है। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि शरीर पर चोट या कटने फटने के निशान नहीं हैं। कमरे में संघर्ष होने के साक्ष्य भी नहीं पाए गए।
पर्व के लिए पटना से आई थी गांव
मृतका के पुत्र सुजीत कुमार ने बताया कि उनकी मां दीपावली और छठ की तैयारी के लिए घर आई थीं। शनिवार सुबह काफी देर तक दरवाजा बंद देख स्वजनों ने किवाड़ खटखटाई। अंदर से कोई जवाब नहीं मिलने पर प्रमिला के भतीजे ने सीढ़ी लगाकर किसी तरह घर में प्रवेश किया तो अंदर का नजारा देखकर चौंक पड़ा। प्रमिला का शव बिस्तर पर पड़ा था। आरोप लगाया गया है कि गले पर गहरा दाग, चेहरे और ललाट पर मारपीट के निशान थे। इसके बाद स्वजनों को जानकारी दी गई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा मौत का कारण
पुत्र ने कहा कि उनकी मां के शरीर से सभी जेवरात गायब हैं। उन्होंने आशंका जताई कि गांव में देर रात तक जुआ खेलनेवालों ने लूटपाट की नियत से उनकी हत्या की है। विरोध करने पर गला दबाकर मां की हत्या कर दी। घटना की सूचना पर सदर डीएसपी संजय कुमार जायसवाल मौके पर पहुंचे। डाग स्क्वायड और एफएसएल की टीम भी पहुंची। जांच-पड़ताल के बाद उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया किसी जहरीले पदार्थ के सेवन या सांप आदि के काटने से मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सच्चाई सामने आएगी।
