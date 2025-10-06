Language
    Bihar News: नालंदा के लिए सीएम नीतीश कुमार ने खोला खजाना, 1242 करोड़ की विकास योजनाओं की दी सौगात

    By MANOJ KUMAR Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 01:01 PM (IST)

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले के राजगीर में 1242 करोड़ रुपये की 48 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन योजनाओं में प्रगति यात्रा के दौरान घोषित परियोजनाएं भी शामिल हैं। उन्होंने पेंशनधारियों जीविका दीदियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं जैसे लाभार्थियों के साथ बातचीत की। लोगों ने पेंशन और मानदेय में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। नीतीश कुमार ने सभी से मिलकर बिहार को आगे बढ़ाने का आग्रह किया।

    सीएम ने नालंदा में 1242 करोड़ रुपये लागत की 48 विकासात्मक योजनाओं की सौगात दी। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, राजगीर। सीएम नीतीश कुमार ने रविवार को नालंदा जिला के राजगीर स्टेट गेस्ट हाऊस मैदान परिसर में आयोजित कार्यक्रम स्थल से 1242 करोड़ रुपये लागत की कुल 48 विकासात्मक योजनाओं का रिमोट के माध्यम से शिलापट्ट अनावरण कर उद्घाटन एवं शिलान्यास किया।

    इनमें प्रगति यात्रा के दौरान जिले के विकास के लिए घोषित योजनाओं का शिलान्यास भी शामिल है। इन योजनाओं से जिले में विकास कार्यों को नई गति एवं दिशा मिलेगी, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक सुधार होगा एवं उन्हें इसका प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा।

    इसके पश्चात् मुख्यमंत्री ने राजगीर स्टेट गेस्ट हाऊस मैदान परिसर में ही आयोजित संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित पेंशनधारी लाभुकों, जीविका दीदियों, आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका सहित अन्य लाभुकों के साथ संवाद किया।

    मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार

    वहां उपस्थित लोगों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं की पेंशन राशि बढ़ाकर 400 रुपये से 1100 रुपये किया गया है।

    इसके अलावा गृह रक्षकों का दैनिक भत्ता 774 रुपये से बढ़ाकर 1121 रुपये, आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय 7 हजार रुपये से बढ़ाकर 9 हजार रुपये, आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 4500 रुपये, विद्यालय रात्रि प्रहरी का मानदेय 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये, किसान सलाहकारों का मानदेय 13 हजार रुपये से बढ़ाकर 21 हजार रुपये तथा आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। इससे हम सभी लोग काफी खुश हैं।

    घरेलू उपभोक्ताओं के लिये 125 यूनिट बिजली फ्री करने से हमलोगों को काफी फायदा हो रहा है। इससे होने वाली बचत राशि का उपयोग हमलोग अन्य विकास कार्यों में कर रहे हैं।

    जीविका दीदियों ने उनके लिए किए जा रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों से कहा कि आप सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रही हैं।

    इसी प्रकार पूरी बुलंदी के साथ काम करते रहिए और आगे बढ़िये। सरकार हर संभव मदद करेगी। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से कहा कि आप लोग अच्छे से मिल-जुलकर रहें तथा बिहार को आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान दें।

    कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार, खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, विधायक कौशल किशोर, विधायक कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया, विधायक डॉ. जितेंद्र कुमार, विधायक रीना यादव, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. चंद्रशेखर सिंह, पटना प्रमंडल के आयुक्त अनिमेष पराशर, पटना प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक जितेंद्र राणा, नालंदा के जिलाधिकारी कुंदन कुमार, नालंदा के पुलिस अधीक्षक भारत सोनी सहित अन्य वरीय अधिकारीगण, लाभार्थीगण, गणमान्य व्यक्ति एवं बड़ी संख्या में आमलोग उपस्थित रहे।