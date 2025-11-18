चलती बाइक पर मोबाइल लूटने की कोशिश, विरोध करने पर बदमाशों ने मारी लात, युवक गंभीर रूप से घायल
नालंदा जिले में नवादा-बिहार शरीफ राजमार्ग पर बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक से मोबाइल और पैसे छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर बदमाशों ने उसे लात मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोगों ने इस मार्ग पर बढ़ती छिनतई की घटनाओं पर चिंता जताई है।
जागरण संवाददाता, नालंदा। नालंदा जिले में सोमवार शाम में एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां बाइक से जा रहे युवक से बदमाशों ने चलती बाइक पर ही मोबाइल और पैसे छीनने का प्रयास किया। घटना राष्ट्रीय राजमार्ग नवादा बिहार शरीफ एनएच स्थित महानंदपुर गांव के पास हुई।
सूत्रों के अनुसार, कादिर गंज थाना क्षेत्र के ओहरी गांव निवासी 45 वर्षीय शंकर कुमार अपने पुत्र अमर राज और पत्नी ललिता कुमारी के साथ पटना से न्यू एरिया नवादा अपने अस्थाई निवास आ था। इसी दौरान पीछे से आए एक बाइक सवार बदमाशों ने तेज रफ्तार में उसके हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश की।
बदमाशों ने चलती बाइक पर लात मारी
जब युवक ने विरोध किया और मोबाइल नहीं छोड़ने का प्रयास किया, तो बदमाशों ने उसे चलती बाइक पर ही जोरदार लात मार दी। लात लगते ही युवक का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर गया, जिससे उसके सिर और चेहरे में गंभीर चोटें आईं।
मौके पर मौजूद लोगों ने 112 पुलिस को जानकारी दी। घटना स्थल पर 112 पुलिस ने तुरंत उठाकर स्थानीय पावापुरी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है।
जेब से मोबाइल और पैसे छीनने का प्रयास
पीड़ित शंकर कुमार के अनुसार, वे अपने पुत्र अमर राज और पत्नी ललिता कुमारी के साथ अपने निजी काम से पटना वापस लौट रहे थे इसी महानंदपुर गांव के समीप पीछे से आए बदमाशों ने उनकी आगे वाले जेब से मोबाइल और पैसे छीनने का प्रयास किया ।
बदमाशों की बाइक पर नंबर स्पष्ट नहीं
असफल होने पर बदमाशों ने उनके चलती बाइक पर लात पर दी। जिसके बाद वे बीच सड़क पर गिर गए। बदमाशों की बाइक पर नंबर प्लेट भी स्पष्ट नहीं था। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी , लेकिन बदमाश फरार हो चुके थे। उन्होंने बताया कि इस घटना में उनके पुत्र अमर राज के सिर और चेहरे पर चोट लगी हैं।
स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मार्ग पर पिछले कुछ दिनों से लगातार छिनतई की घटनाएं बढ़ी हैं, बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। लोगों ने प्रशासन से रात-दिन गश्त बढ़ाने और बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।
