    बिहारशरीफ में डॉक्टर की पत्नी की संदिग्ध मौत, गले पर दाग और जेवरात गायब, हत्या की आशंका

    By Rajeev Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 04:27 PM (IST)

    बिहारशरीफ के वेना थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर की पत्नी प्रमिला देवी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ। दीपावली और छठ की तैयारी के लिए वह अपने पैतृक घर आई थीं। उनके शरीर से जेवरात गायब थे और गले पर निशान थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। घटना से इलाके में दहशत है।

    डॉक्टर की पत्नी की संदिग्ध मौत

    जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। वेना थाना क्षेत्र के पोराजित गांव में शनिवार की सुबह सनसनी फैल गई, जब एक बंद कमरे से डॉक्टर की पत्नी का शव बरामद हुआ। मृतका की पहचान होम्योपैथी चिकित्सक द्वारिका प्रसाद की पत्नी प्रमिला देवी के रूप में हुई है। 

    जानकारी के अनुसार दीपावली और छठ की तैयारी के लिए प्रमिला देवी पैतृक घर आई थीं और सफाई कर रही थीं। शनिवार की सुबह जब दरवाजा अंदर से बंद पाया गया तो आशंका के आधार पर मृतका का भतीजा सीढ़ी लगाकर घर के भीतर गया।

    शरीर से सभी जेवरात गायब

    उसने देखा कि प्रमिला देवी का शव बिस्तर पर पड़ा है। गले पर गहरे दाग और चेहरे पर चोट के निशान हैं। प्रमिला देवी के पुत्र सुजीत कुमार ने बताया कि उनकी मां के शरीर से सभी जेवरात गायब थी। 

    उन्होंने कहा कि गांव में देर शाम तक जुआ खेलने वाले बदमाशों का जमावड़ा रहता है। संभव है कि लूटपाट के इरादे से अपराधियों ने घर में प्रवेश किया और विरोध करने पर गला दबाकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर सदर डीएसपी टू संजय कुमार जायसवाल मौके पर पहुंचे और जांच की। 

    उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है। शव को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि या तो जहरीले पदार्थ के सेवन से मौत हुई है। कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कारण स्पष्ट हो पाएगा। डाग स्क्वायड और एफएसएल की टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की है। हत्या और लूट की इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।