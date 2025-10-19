बिहारशरीफ में डॉक्टर की पत्नी की संदिग्ध मौत, गले पर दाग और जेवरात गायब, हत्या की आशंका

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। वेना थाना क्षेत्र के पोराजित गांव में शनिवार की सुबह सनसनी फैल गई, जब एक बंद कमरे से डॉक्टर की पत्नी का शव बरामद हुआ। मृतका की पहचान होम्योपैथी चिकित्सक द्वारिका प्रसाद की पत्नी प्रमिला देवी के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार दीपावली और छठ की तैयारी के लिए प्रमिला देवी पैतृक घर आई थीं और सफाई कर रही थीं। शनिवार की सुबह जब दरवाजा अंदर से बंद पाया गया तो आशंका के आधार पर मृतका का भतीजा सीढ़ी लगाकर घर के भीतर गया।

शरीर से सभी जेवरात गायब उसने देखा कि प्रमिला देवी का शव बिस्तर पर पड़ा है। गले पर गहरे दाग और चेहरे पर चोट के निशान हैं। प्रमिला देवी के पुत्र सुजीत कुमार ने बताया कि उनकी मां के शरीर से सभी जेवरात गायब थी।

उन्होंने कहा कि गांव में देर शाम तक जुआ खेलने वाले बदमाशों का जमावड़ा रहता है। संभव है कि लूटपाट के इरादे से अपराधियों ने घर में प्रवेश किया और विरोध करने पर गला दबाकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर सदर डीएसपी टू संजय कुमार जायसवाल मौके पर पहुंचे और जांच की।