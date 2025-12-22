बिहारशरीफ सरकारी बस स्टैंड का होगा कायाकल्प, मंत्री ने दो नई बस सेवाओं को दी मंजूरी

Language
    By Janmjay Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:20 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। बिहारशरीफ के मुख्य सरकारी बस स्टैंड का सोमवार को बिहार सरकार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने निरीक्षण किया। बस स्टैंड की जर्जर स्थिति को देखकर मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई और तत्काल सुधार व पुनर्निर्माण के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डिपो इंचार्ज और नालंदा जिला परिवहन पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री ने कार्यालय से लेकर पूरे परिसर का जायजा लिया।

    मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि वर्तमान में बस स्टैंड से केवल 41 बसों का ही परिचालन हो रहा है, जबकि कर्मी की भारी कमी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह बस स्टैंड अब खंडहर नहीं रहेगा। इसका पुनर्निर्माण कराया जाएगा। नया कार्यालय भवन बनेगा और यात्रियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

    मुख्यमंत्री परिवहन योजना से मिलेगा लाभ

    परिवहन मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य है । परिवहन विभाग की सुविधा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इस योजना के अंतर्गत प्रखंड से जिला तक सात-सात गाड़ियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं, ग्राम पंचायत से प्रखंड तक आवागमन को सुलभ बनाने के लिए भी बड़े पैमाने पर लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

    दो नई बस सेवाओं को हरी झंडी

    मंत्री ने दो नई बस सेवाओं के संचालन का आदेश भी दिया। पहली बस पटना से दनियावां होते हुए बिहारशरीफ और राजगीर तक चलेगी। दूसरी बस पटना से हिलसा, इस्लामपुर, राजगीर होते हुए हिसुआ से रजौली तक जाएगी। उन्होंने बताया कि इन मार्गों का वर्कआउट पूरा हो चुका है और जल्द ही बसों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा।

    पीपीपी मोड पर भी चलेंगी बसें

    राज्य के सभी प्रमुख पथों, विशेषकर पीडब्ल्यूडी के पथों पर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर बसें चलाई जाएंगी। जहां परिवहन निगम स्वयं बसें चला सकेगा, वहां निगम द्वारा ही परिचालन किया जाएगा।

    मंत्री ने कहा कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का किराया टेंपो से भी कम है, जबकि यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित सुविधाएं मिलती हैं।

    दिल्ली बस सेवा पर पुनर्विचार

    बिहारशरीफ से दिल्ली के लिए पहले चलने वाली बस सेवा, जो फिलहाल बंद है, उसे फिर से शुरू करने को लेकर भी चर्चा चल रही है। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि बस स्टैंड की समग्र समीक्षा के बाद इसे पूरी तरह दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भले ही परिवहन विभाग की स्थिति में कुछ गिरावट आई हो, लेकिन सरकार इसे सुधारने के लिए गंभीरता से काम कर रही है।