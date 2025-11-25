Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहारशरीफ नगर निगम का बुलडोजर एक्शन: रांची रोड से हटाया गया अतिक्रमण, अभियान से हड़कंप

    By Janmjay Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 05:07 PM (IST)

    नई सरकार बनने के बाद बिहारशरीफ नगर निगम ने रांची रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। भैंसासुर चौक के पास अवैध निर्माणों को बुलडोजर से हटाया गया। दुकानदारों में अफरातफरी मच गई और उन्होंने खुद ही सामान हटाना शुरू कर दिया। निगम ने स्पष्ट किया कि शहर को अतिक्रमणकारियों के हवाले नहीं किया जाएगा और ऐसे अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। नई सरकार के गठन के बाद बिहार में प्रशासनिक अनुशासन का प्रभाव तेजी से दिखाई देने लगा है। इसी कड़ी में मंगलवार को बिहार शरीफ नगर निगम ने शहर की सबसे व्यस्त और प्रशासनिक व व्यापारिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण रांची रोड पर व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भैंसासुर चौक के आसपास फैले अवैध निर्माण और कब्जों को हटाने के लिए निगम ने बुलडोजर कार्रवाई कर यह साफ संदेश दिया कि अब शहर में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

    उप नगर आयुक्त ने संभाला अभियान का नेतृत्व

    सुबह होते ही पुलिस बल, नगर निगमकर्मियों और भारी मशीनरी के साथ अभियान शुरू किया गया। कार्रवाई से पहले निगम की टीम ने पूरे क्षेत्र का विस्तृत सर्वे किया। नोटिस मिलने के बावजूद निर्देशों का पालन न करने वालों पर बिना किसी रियायत के सीधी कार्रवाई शुरू कर दी गई।

    कार्रवाई के दौरान अफरातफरी, कई दुकानदारों ने खुद हटाया सामान

    जैसे ही बुलडोजर क्षेत्र में पहुंचा, व्यापारियों में हलचल तेज हो गई। कई दुकानदार हड़बड़ी में अपने अवैध काउंटर, बोर्ड और सामान हटाने लगे, जबकि कुछ ने कार्रवाई रोकने की अपील भी की। इसके बावजूद नगर निगम की टीम अपने रुख पर कायम रही और अवैध कब्जों को हटाने का काम जारी रखा।

    निगम ने सड़क पर रखे अवैध स्टाल, बैनर, बोर्ड, ठेले, काउंटर और कई अन्य सामग्रियां भी जब्त किया। साथ ही नियमों की अनदेखी करने वाले व्यापारियों पर चालान भी काटे गए।

    अतिक्रमणमुक्त शहर निगम की प्राथमिकता

    अभियान की निगरानी कर रहे उप नगर आयुक्त शम्स रजा ने कहा कि मुख्य मार्गों पर बढ़ता अतिक्रमण न केवल ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावित करता है, बल्कि आम लोगों को हर रोज जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। शहर को किसी भी कीमत पर अतिक्रमणकारियों की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। निगम हर एक्शन को तैयार है।

    निगम का उल्लंघन करने वाले पर होगी कार्रवाई

    उन्होंने कहा कि शहर को पूरी तरह अतिक्रमणमुक्त बनाना हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। ऐसे अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी प्रकार की ढिलाई नहीं दी जाएगी।

    स्थानीय नागरिकों ने किया समर्थन

    क्षेत्रवासियों ने नगर निगम की इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि रांची रोड शहर की मुख्य धुरी है, जहां प्रतिदिन भारी जाम की समस्या रहती है। लोगों ने कहा कि अवैध पार्किंग और कब्जों के हटने से यातायात सुगम होगा।

    स्थानीय लोगों ने निगम की कार्रवाई को सराहा

    स्थानीय लोगों ने कहा कि इसी तरह की कड़ी कार्रवाई पूरे बिहारशरीफ में जारी रहे, जिससे शहर अधिक सुव्यवस्थित, स्वच्छ और सुरक्षित बन सके।