Bihar Crime: नालंदा में मर्डर, रुपये के लेन-देन में महिला के सिर में मारी गोली

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। चंडी थाना क्षेत्र के कोयल बिगहा–पहाड़पुर मार्ग पर रविवार की सुबह एक महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया।

मृतका के सिर और पीठ में दो गोलियां मारकर हत्या करने के बाद शव को यहां लाकर फेंका गया है। मरने वाली महिला वेना थाना क्षेत्र के गंगाबिगहा निवासी रामप्रवेश यादव की 55 वर्षीय पत्नी सरिता देवी है।

मृतका के पुत्र विपिन कुमार ने बताया कि उनकी मां के नाम पर जीविका समूह की कम्युनिटी मोबलाइजर (सीएम) रेखा देवी ने पांच लाख रुपये का लोन लिया था।

इसी ऋण के लेन-देन को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। विपिन कुमार ने सीधे तौर पर रेखा देवी पर रुपये के विवाद के कारण ही उनकी मां की हत्या करने का आरोप लगाया है।