    Bihar Crime: नालंदा में मर्डर, रुपये के लेन-देन में महिला के सिर में मारी गोली

    By Sunil Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 04:02 PM (IST)

    बिहारशरीफ के चंडी थाना क्षेत्र में एक महिला सरिता देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनका शव कोयल बिगहा-पहाड़पुर मार्ग पर मिला। परिजनों ने जीविका समूह की एक सदस्या पर पांच लाख रुपये के लेन-देन के विवाद में हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    मां की मौत पर रोता हुआ पुत्र। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। चंडी थाना क्षेत्र के कोयल बिगहा–पहाड़पुर मार्ग पर रविवार की सुबह एक महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया।

    मृतका के सिर और पीठ में दो गोलियां मारकर हत्या करने के बाद शव को यहां लाकर फेंका गया है। मरने वाली महिला वेना थाना क्षेत्र के गंगाबिगहा निवासी रामप्रवेश यादव की 55 वर्षीय पत्नी सरिता देवी है।

    मृतका के पुत्र विपिन कुमार ने बताया कि उनकी मां के नाम पर जीविका समूह की कम्युनिटी मोबलाइजर (सीएम) रेखा देवी ने पांच लाख रुपये का लोन लिया था।

    इसी ऋण के लेन-देन को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। विपिन कुमार ने सीधे तौर पर रेखा देवी पर रुपये के विवाद के कारण ही उनकी मां की हत्या करने का आरोप लगाया है।

    घटना की सूचना मिलते ही चंडी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हिलसा की एएसपी कुमारी शैलजा भी घटनास्थल पर पहुंचीं और पूरे मामले का जायजा लिया।

    पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एएसपी कुमारी शैलजा ने बताया कि महिला की हत्या गोली मारकर की गई है और पुलिस घटना के सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच कर रही है।