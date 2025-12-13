Language
    बिहार पुलिस को मिले 1218 नए सब-इंस्पेक्टर, तीन ट्रांसजेंडर ने रचा इतिहास;सीएम नीतीश ने ली परेड की सलामी

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 12:09 PM (IST)

    राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी में 2023 बैच के 1218 प्रशिक्षु सब-इंस्पेक्टरों का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परेड की ...और पढ़ें

    Hero Image

    बिहार पुलिस को मिले 1218 नए सब-इंस्पेक्टर

    संवाद सहयोगी, राजगीर। राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी में 2023 बैच के 1218 प्रशिक्षु सब-इंस्पेक्टरों का भव्य दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परेड की सलामी ली और नवनियुक्त दरोगाओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

    इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी और मंत्री श्रवण कुमार भी मंच पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बदलते अपराध के दौर में पुलिस की भूमिका और जिम्मेदारी बढ़ गई है, ऐसे में प्रशिक्षित और संवेदनशील पुलिस बल समय की आवश्यकता है।

    तीन ट्रांसजेंडर दरोगाओं की ऐतिहासिक भागीदारी

    इस दीक्षांत समारोह में तीन ट्रांसजेंडर प्रशिक्षु—बंटी कुमार, मधु कश्यप और रॉनित झा ने भी भाग लेकर इतिहास रचा। कुल 1218 प्रशिक्षु दरोगाओं में 779 पुरुष, 436 महिलाएं और 3 ट्रांसजेंडर अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा खेल कोटा से चयनित 23 प्रशिक्षु तथा झारखंड कैडर के 4 प्रशिक्षु भी इस बैच का हिस्सा हैं।

    WhatsApp Image 2025-12-13 at 11.46.16 AM

    उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को मिला सम्मान

    समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को विशेष सम्मान दिया गया। अंकित कुमार को सीएम पिस्टल और बैटल से सम्मानित किया गया। रूपेश कुमार को तलवार प्रदान की गई। मीना कुमारी को बेस्ट परेड कमांडर अवॉर्ड से नवाजा गया।

    WhatsApp Image 2025-12-13 at 11.46.17 AM

    आधुनिक और कठोर प्रशिक्षण

    पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक आर. मलर विल्ली ने बताया कि बदलते अपराध के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इस बैच को इंडोर और आउटडोर दोनों तरह का आधुनिक और कठोर प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि वे फील्ड में हर चुनौती का सामना कर सकें।

    WhatsApp Image 2025-12-13 at 11.46.17 AM (1)

    दीक्षांत समारोह के साथ ही ये 1218 प्रशिक्षु अब बिहार पुलिस बल में शामिल होकर कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी संभालेंगे।