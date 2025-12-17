Bihar: मॉब लिंचिंग में मारे गए अतहर के परिवार से मिले कांग्रेस नेता, जल्द न्याय और नौकरी की मांग

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। नवादा जिले के रोह थाना क्षेत्र में हुई माब लिंचिंग की जघन्य घटना में मारे गए बिहारशरीफ निवासी मोहम्मद अतहर हुसैन को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एवं बिहारशरीफ विधानसभा से इंडिया गठबंधन के पूर्व प्रत्याशी उमैर ख़ान ने पीड़ित परिवार से मुलाक़ात कर उन्हें ढांढस बंधाया।

मीडिया से बातचीत में उन्होंने घटना को बेहद दुखद और अमानवीय बताया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ़ एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि एक ग़रीब परिवार की रोज़ी-रोटी छीन लेने का अपराध है। आज उस घर में न चूल्हा जलने की गारंटी है और न ही बच्चों के भविष्य की कोई सुरक्षा।

उमैर ख़ान ने कहा कि बिहार में लगातार हो रही माब लिंचिंग की घटनाएं (Mob Lynching in Bihar) सरकार की नाकामी को उजागर करती हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस मामले में व्यक्तिगत संज्ञान लेने की मांग करते हुए कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

फास्ट ट्रैक कोर्ट में सज़ा दिलाई जाए: उमैर खान उन्होंने सरकार से इंसाफ की पुरज़ोर मांग करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को तत्काल और पर्याप्त मुआवज़ा दिया जाए। परिवार के एक सदस्य को स्थायी सरकारी नौकरी दी जाए। दोषियों को तुरंत गिरफ़्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सज़ा दिलाई जाए। माब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख़्त क़ानून लागू किया जाए।