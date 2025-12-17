Language
    Bihar: मॉब लिंचिंग में मारे गए अतहर के परिवार से मिले कांग्रेस नेता, जल्द न्याय और नौकरी की मांग

    By Rajeev Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 03:50 PM (IST)

    बिहारशरीफ में नवादा ज़िले के रोह थाना क्षेत्र में माब लिंचिंग के शिकार हुए मोहम्मद अतहर हुसैन के परिवार से कांग्रेस नेता उमैर ख़ान ने मुलाक़ात की। Ume ...और पढ़ें

    पीड़ित परिवार से मिले कांग्रेस नेता। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। नवादा जिले के रोह थाना क्षेत्र में हुई माब लिंचिंग की जघन्य घटना में मारे गए बिहारशरीफ निवासी मोहम्मद अतहर हुसैन को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एवं बिहारशरीफ विधानसभा से इंडिया गठबंधन के पूर्व प्रत्याशी उमैर ख़ान ने पीड़ित परिवार से मुलाक़ात कर उन्हें ढांढस बंधाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मीडिया से बातचीत में उन्होंने घटना को बेहद दुखद और अमानवीय बताया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ़ एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि एक ग़रीब परिवार की रोज़ी-रोटी छीन लेने का अपराध है। आज उस घर में न चूल्हा जलने की गारंटी है और न ही बच्चों के भविष्य की कोई सुरक्षा।

    उमैर ख़ान ने कहा कि बिहार में लगातार हो रही माब लिंचिंग की घटनाएं (Mob Lynching in Bihar) सरकार की नाकामी को उजागर करती हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस मामले में व्यक्तिगत संज्ञान लेने की मांग करते हुए कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

    फास्ट ट्रैक कोर्ट में सज़ा दिलाई जाए: उमैर खान

    उन्होंने सरकार से इंसाफ की पुरज़ोर मांग करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को तत्काल और पर्याप्त मुआवज़ा दिया जाए। परिवार के एक सदस्य को स्थायी सरकारी नौकरी दी जाए। दोषियों को तुरंत गिरफ़्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सज़ा दिलाई जाए। माब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख़्त क़ानून लागू किया जाए।

    उमैर ख़ान ने स्पष्ट कहा कि यदि इस परिवार को न्याय नहीं मिला, तो यह पूरे बिहार के गरीब और मेहनतकश लोगों के साथ अन्याय होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।

    इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता कमर रिज़वी, राजद महानगर अध्यक्ष खुर्शीद अंसारी, माले नेता पाल बिहारी, नवादा ज़िला अध्यक्ष नौशाद ख़ान, कांग्रेस पार्टी के नालंदा ज़िला अध्यक्ष नरेश कुमार अकेला, जमीयतुल मोमिनीन के सचिव हाफ़िज़ मोहम्मद शाहिद, नालंदा अल्पसंख्यक ज़िला अध्यक्ष फ़वाद अंसारी सहित कई सामाजिक व राजनीतिक प्रतिनिधि मौजूद रहे।