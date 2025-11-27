Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar MLC Election: एमएलसी चुनाव के लिए वोटर लिस्ट जारी, दावा आपत्ति का समय 10 दिसंबर

    By Rajeev Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    बिहार विधान परिषद (MLC) चुनाव के लिए वोटर लिस्ट जारी हो गई है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    बिहार एमएससी चुनाव के लिए वोटर लिस्ट जारी। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। स्नातक अधिकार मंच के संयोजक दिलीप कुमार ने प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि 2026 में होने वाले स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए जो वोटर बनने की प्रक्रिया चल रही थी, पूर्व में यह समय छह नवंबर 2025 तक ही था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उसके बाद की प्रक्रिया में दिनांक छह नवंबर तक बनाए गए वोटरों का प्रथम प्रकाशन तिथि 25 नवंबर को सभी जिला के उपनिर्वाचन पदाधिकारी के यहां प्रकाशित हो चुका है। साथ ही पुनः उन बने हुए वोटरों का दावा आपत्ति का समय दिनांक 10 दिसंबर तक दिया गया है।

    छह नवंबर तक जो भी वोटर बने हैं, वह अपने-अपने प्रखंडों एवं जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी के यहां जाकर अपना नाम देख सकते हैं। अगर उसमें उनका नाम है या नहीं है, तो इस विषय पर अपना दावा आपत्ति का फॉर्म 7 एवं 8 भरकर दावा आपत्ति कर सकते हैं।

    वहीं, दिनांक 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक जो भी वोटर बनने से चूक गए हैं, वह फॉर्म 18 भरकर अपने-अपने प्रखंडों, जिला एवं कमिश्नरी में फार्म जमा करवाकर वोटर बन सकते हैं।

    स्नातक अधिकार मंच के संयोजक दिलीप कुमार ने सन 2022 तक पास कर चुके स्नातकों एवं स्नातक के समकक्ष डिग्री वाले पढ़े-लिखे लोगों एवं साथ ही-साथ नौकरी पेशा वाले डिग्री धारकों से आग्रह करते हुए कहा कि अपने हक एवं अधिकार की लड़ाई के लिए इस बार स्नातक वोटर अवश्य बनें।

    कहा कि पूर्व में भी सन 2020 के स्नातक चुनाव के लिए स्नातक अधिकार मंच ने वोटरों को जागरूक करने का कार्य किया था। इस बार भी सभी प्रखंडों एवं पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के तीनों जिलों में स्नातक अधिकार मंच के कार्यकर्ता जा जाकर वोटर जागरूकता का कार्यक्रम चला रहे हैं और यह कार्यक्रम पुनः 10 दिसंबर तक मंच के सदस्यों के द्वारा वोटर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।