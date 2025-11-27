Bihar MLC Election: एमएलसी चुनाव के लिए वोटर लिस्ट जारी, दावा आपत्ति का समय 10 दिसंबर

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। स्नातक अधिकार मंच के संयोजक दिलीप कुमार ने प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि 2026 में होने वाले स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए जो वोटर बनने की प्रक्रिया चल रही थी, पूर्व में यह समय छह नवंबर 2025 तक ही था।

उसके बाद की प्रक्रिया में दिनांक छह नवंबर तक बनाए गए वोटरों का प्रथम प्रकाशन तिथि 25 नवंबर को सभी जिला के उपनिर्वाचन पदाधिकारी के यहां प्रकाशित हो चुका है। साथ ही पुनः उन बने हुए वोटरों का दावा आपत्ति का समय दिनांक 10 दिसंबर तक दिया गया है।

छह नवंबर तक जो भी वोटर बने हैं, वह अपने-अपने प्रखंडों एवं जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी के यहां जाकर अपना नाम देख सकते हैं। अगर उसमें उनका नाम है या नहीं है, तो इस विषय पर अपना दावा आपत्ति का फॉर्म 7 एवं 8 भरकर दावा आपत्ति कर सकते हैं।

वहीं, दिनांक 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक जो भी वोटर बनने से चूक गए हैं, वह फॉर्म 18 भरकर अपने-अपने प्रखंडों, जिला एवं कमिश्नरी में फार्म जमा करवाकर वोटर बन सकते हैं। स्नातक अधिकार मंच के संयोजक दिलीप कुमार ने सन 2022 तक पास कर चुके स्नातकों एवं स्नातक के समकक्ष डिग्री वाले पढ़े-लिखे लोगों एवं साथ ही-साथ नौकरी पेशा वाले डिग्री धारकों से आग्रह करते हुए कहा कि अपने हक एवं अधिकार की लड़ाई के लिए इस बार स्नातक वोटर अवश्य बनें।