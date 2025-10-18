जागरण संवाददाता, शेखपुरा। बिहार विधानसभा चुनाव के नामांकन प्रपत्रों की स्‍क्रूटनी में शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र के 10 प्रत्‍याश‍ियों का नामांकन रद कर दिया गया। अब मैदान में नौ प्रत्‍याशी बच गए हैं। जिनके नामांकन रद हुए हैं, वे सभी निर्दलीय प्रत्‍याशी थे। मुकाबले से पहले ही इन्‍हें मैदान से बाहर होना पड़ा है। जिले के दूसरे विधानसभा क्षेत्र बरबीघा से सभी 10 प्रत्‍याश‍ियों के प्रपत्र वैध पाए गए।



जनसंपर्क पदाधिकारी आर्य गौतम ने बताया नामांकन पत्रों की जांच शनिवार को निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में की गई। इसी क्रम में नौ के नामांकन रद किए गए हैं। निर्वाचन आयोग के पोर्टल के अनुसार शेखपुरा विधान सभा क्षेत्र से जिन प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रद किए गए हैं, उनमें इंद्रजीत कुमार, रणधीर कुमार, हसीनूर रहमान, राजू कुमार, सुनील चौधरी, सुबोध सिंह, शिवदानी यादव, विकास कुमार, राजवीर कुमार तथा राजो यादव के नाम शामिल हैं।

पिता-पुत्र चुनावी अखाड़े में डटे बरबीघा के चुनावी अखाड़े पिता-पुत्र त्रिशूलधारी सिंह तथा रौशन कुमार भी डटे हुए हैं। इन दोनों के चुनाव मैदान में उतरने से सबकी नजर टिक गई है। सोमवार को नामांकन पत्र वापस लेने का समय है, जिसपर सभी की नजर है। दोनों मैदान में टिके रहते हैं या कोई नाम वापस लेता है, इसकी उत्‍सुकता बनी हुई है। इधर नामांकन रद किए जाने पर राजो यादव व सुबोध कुमार ने नाराजगी जताई है। दोनों का कहना था कि जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की लेकिन उन्‍होंने निर्वाची पदाधिकारी का कार्यक्षेत्र बताकर पल्‍ला झाड़ लिया। दोनों प्रत्‍याश‍ियों ने नामांकन रद किए जाने की शिकायत चुनाव आयोग से भी की है।