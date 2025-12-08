Language
    कृषि यंत्रों पर दी जा रही 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी, ऑनलाइन करें आवेदन

    By Rajeev Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 03:02 PM (IST)

    संवाद सूत्र, बेन। कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किसानों को विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है, ताकि किसान कृषि यंत्रों को खरीद कर खेती-किसानी के कामों को आसान बना सकें। इस कड़ी में बिहार सरकार द्वारा राज्य के किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है।

    योजना के तहत किसानों को 75 प्रकार के कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। खासकर यह योजना किसानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। जिसमें किसानों को 75 प्रकार के कृषि उपकरणों पर 40 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत तक अनुदान दी जाएगी। सामान्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक और ईबीसीसीटी वर्ग के किसानों को 60 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगा।

    सामान्य वर्ग के किसानों रोटरी कल्चर, एसएमएस, एस्ट्रा बेला, सुपर सीडर, रोटरी स्पेशल एवं जीरो टिलेज यंत्र पर 75 प्रतिशत एवं इन्हीं यंत्रों पर एसीटी वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है। इन यंत्रों को प्राप्त करने का समय 10 दिसंबर 2025 है जो ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत उपलब्ध होगा। यह जानकारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी कृष्ण मुरारी ने दी है।

    इस योजना के तहत समरसेबल, रीपर, सुपर सीडर, जीरो टिलेज, पावर स्प्रे मशीन, पावर टीलर, मिनी ऑयल मशीन, मिनी राइस मिल, मिनी आंटा चक्की समेत विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों पर भी सब्सिडी दी जाएगी।

    लघु/सीमांत किसानों के लिए मैनुअल एग्रीकल्चर कीट - लघु एवं सीमांत किसानों के लिए छोटे यंत्र जैसे हंसिया, कुदाल, खुरपी, वीडर एवं मेज सेलर जैसे यंत्र का कीट उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसके तहत 80 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध होगा।

    क्या बोले पदाधिकारी?

    प्रखंड कृषि पदाधिकारी कृष्ण मुरारी ने बताया कि छोटे-छोटे रोजगार हेतु किसानों को मिनी ऑयल मशीन, मिनी आंटा चक्की, मिनी राइस मिल व मिनी राइस मिल व अन्य तरह के यंत्र उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके तहत किसान अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं।

    उन्होंने कहा कि जो भी यंत्र किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है उससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सरकार बढ़ावा दे रही है ताकि किसान अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि कृषि यांत्रिकीकरण योजना का उद्देश्य कृषि कार्य को सरल बनाना और उत्पादन बढ़ाना है।