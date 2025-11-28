Bhavarapar Flyover: भरावपर फ्लाईओवर का निर्माण अब भी अधूरा, चौथी बार बढ़ी डेडलाइन

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। भरावपर फ्लाईओवर निर्माण कार्य की रफ्तार अब भी धीमी पड़ी है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत वर्ष 2022 में शुरू हुआ यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट निर्धारित समय-सीमा में पूरा नहीं हो सका है।

कई बार चेतावनी, निरीक्षण और निर्देश जारी होने के बावजूद निर्माण एजेंसी कार्य को गति नहीं दे पाई। यही वजह रही कि केंद्र से मिलने वाले अनुदान का 25 प्रतिशत रोक दिया गया।

रफ्तार अब भी धीमी

पहले तीन डेडलाइन बीत चुकी हैं और अब प्रशासन ने चौथी बार नई अंतिम तिथि 15 दिसंबर तय की है। लेकिन स्थानीय लोगों में सवाल उठ रहा है कि क्या यह डेडलाइन भी सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाएगी। क्योंकि कार्य की रफ्तार अब भी धीमी है।