बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी! धान-गेहूं से 51% अधिक मुनाफा देगी 'इंडियन जिनसेंग' अश्वगंधा

संवाद सूत्र, इस्लामपुर। इस्लामपुर मलिक सराय स्थित पान अनुसंधान केंद्र में औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत अश्वगंधा की खेती का सफल प्रदर्शन किया गया है।

अश्वगंधा भारतीय पारंपरिक चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका प्रयोग तनाव कम करने, ऊर्जा बढ़ाने और कई आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में किया जाता है।

केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. एसएन दास ने दैनिक जागरण को बताया कि बिहार की सूखी, पथरीली और ऊंची जमीन अश्वगंधा की खेती के लिए बेहद उपयुक्त है।

अश्वगंधा से 38 से 51 प्रतिशत तक अधिक कमाई

उन्होंने बताया कि धान, गेहूं और मक्का जैसी पारंपरिक फसलों की तुलना में अश्वगंधा 38 से 51 प्रतिशत तक अधिक शुद्ध आय दे सकती है, जिससे किसानों की आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। अश्वगंधा को “इंडियन जिनसेंग” और “विंटर चेरी” के नाम से भी जाना जाता है।