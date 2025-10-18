स्नातक वोटर बनने के लिए करना होगा खुद से आवेदन, विशेष काउंटर शुरू
नगरनौसा प्रखंड कार्यालय में पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव 2026 के लिए मतदाता फॉर्म भरने हेतु विशेष काउंटर खोला गया है। स्नातक पास व्यक्ति को स्वयं प्रखंड कार्यालय में आकर अपना फॉर्म जमा करना होगा। नवंबर 2022 से पहले डिग्री हासिल करने वाले स्नातक मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
संवाद सूत्र, नगरनौसा। जो स्नातक पास है और स्नातक निर्वाचन में मतदाता बनने के लिए फॉर्म भरना चाहते है। उन्हें स्वयं प्रखंड कार्यालय में आकर खुद का फार्म भरकर जमा करना पड़ेगा। अगर किसी दूसरे के माध्यम से फार्म जमा करेंगे ।उनका फॉर्म जमा नहीं होगा।
इधर नौ लोगों ने फॉर्म भरकर जमा किया था उसमें 7 फॉर्म को गलती के कारण वापस कर दिया गया । आवेदन जमा लेने वाले कर्मी ने बताया कि फोटो पर स्वयं का फॉर्म पर चिपकाना है उस पर हस्ताक्षर नहीं करना है। लेकिन फॉर्म जमा करने वाले व्यक्ति ने फोटो पर हस्ताक्षर कर दिया था।
मतदाता फॉर्म भरने के लिए विशेष काउंटर
उन्होंने बताया कि फॉर्म जमा करने वालो को रसीद दिया जाएगा।और रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराया जाएगा। जिससे पता चल सकेगा कि लोगों ने खुद का फॉर्म जमा किया है । यहां बता दे कि नगरनौसा प्रखंड कार्यालय में पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव 2026 को लेकर मतदाता फॉर्म भरने के लिए विशेष काउंटर खोल दिया गया है।
इसके लिए दो पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति किया गया है। जिसमें प्रखंड श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जय किशुन गुप्ता,और प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी राजीव रंजन तिवारी शामिल है। जिन किन्हीं को आवेदन पत्र जमा करना है।
जहां तक मतदाता बनने की अहर्ता की बात है तो कोई भी स्नातक पास जो वर्ष नवंबर 2022 से पहले डिग्री हासिल कर चुके है। मतदाता बनने के लिए आवेदन के साथ अनिवार्य दस्तावेज के रूप में आवेदन फार्म ,एक पासपोर्ट साइज फोटो,स्नातक उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र/पार्ट 3 का अंक पत्र,आधार कार्ड,/वोटर आई कार्ड,और मोबाइल नंबर बनने के लिए देना है।
