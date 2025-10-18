स्नातक वोटर बनने के लिए करना होगा खुद से आवेदन, विशेष काउंटर शुरू

संवाद सूत्र, नगरनौसा। जो स्नातक पास है और स्नातक निर्वाचन में मतदाता बनने के लिए फॉर्म भरना चाहते है। उन्हें स्वयं प्रखंड कार्यालय में आकर खुद का फार्म भरकर जमा करना पड़ेगा। अगर किसी दूसरे के माध्यम से फार्म जमा करेंगे ।उनका फॉर्म जमा नहीं होगा।

इधर नौ लोगों ने फॉर्म भरकर जमा किया था उसमें 7 फॉर्म को गलती के कारण वापस कर दिया गया । आवेदन जमा लेने वाले कर्मी ने बताया कि फोटो पर स्वयं का फॉर्म पर चिपकाना है उस पर हस्ताक्षर नहीं करना है। लेकिन फॉर्म जमा करने वाले व्यक्ति ने फोटो पर हस्ताक्षर कर दिया था।

मतदाता फॉर्म भरने के लिए विशेष काउंटर उन्होंने बताया कि फॉर्म जमा करने वालो को रसीद दिया जाएगा।और रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराया जाएगा। जिससे पता चल सकेगा कि लोगों ने खुद का फॉर्म जमा किया है । यहां बता दे कि नगरनौसा प्रखंड कार्यालय में पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव 2026 को लेकर मतदाता फॉर्म भरने के लिए विशेष काउंटर खोल दिया गया है।