'बिहार का अगला चुनाव एक चरण में होगा', लालू राज पर हमला करते हुए बोले अमित शाह
बिहारशरीफ में अमित शाह ने कहा कि एनडीए सरकार ने नालंदा विवि को पुनर्जीवित किया है, जिसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि बिहार अब सुरक्षित है और नक्सलवाद से मुक्त है। लालू-राबड़ी के शासनकाल में अपराध चरम पर था, लेकिन अब बिहार विकसित हो रहा है। 2027 तक भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर होगी।
सुनील कुमार सिन्हा, बिहारशरीफ। नालंदा की धरती समृद्ध इतिहास की धरती रही है। बख्तियार खिलजी नालंदा के पुराने विवि में रखे हजारों इतिहासिक पुस्तकों को जला कर वहां की इमारतें ध्वस्त कर दिया था, लेकिन अब नालंदा विवि को नरेन्द्र मोदी व नीतीश कुमार ने पुर्नजीवित करने का काम किया है। अब एनडीए की डबल इंजन की सरकार में सौ बख्तियार खिलजी जैसे लोग भी नालंदा विवि के धरोहर को ध्वस्त नहीं कर सकता।
अब नरेन्द्र मोदी व नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार पूरी तरह सुरक्षित हो गया है। उक्त बातें शनिवार को नालंदा जिले के बिहारशरीफ के श्रम कल्याण केन्द्र में जिले के तमाम एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में जन सभा को संबोधित करते हुए भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने कही।
उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा बिहार नक्सलवाद से मुक्त हो गया। लालू-राबड़ी के शासनकाल में बिहार में अपहरण, हत्या व भ्रष्टाचार का बोलवाला था।
आज के युवाओं को यह बताने की जरूरत है कि बीते सरकार में बिहार की क्या स्थिति थी, अब बिहार नरेन्द्र मोदी व नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आ गया है। उन्होंने कहा कि लालू-राबड़ी के शासनकाल में 2000 से पहले बिहार में अपहरण, लूट, नक्सलवाद व अपराधियों का साम्राज्य कायम था।
आज एनडीए की सरकार बनने के बाद पिछले 20 वर्ष में बिहार में एक भी नरसंहार नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे देश को आंतकवाद से मुक्त कराया है। अमित शाह ने जन सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि अगली बार एनडीए की सरकार बनी तो वर्ष 2027 तक नरेन्द्र मोदी देश के की अर्थव्यवस्था को तीसरे पायदान पर लाकर खड़ा कर देंगे।
उन्होंने खचाखच भरे भीड़ में हुंकार भरते हुए कहा कि यदि आप साथ दे ओर एक मौका मिलेगा तो डबल इंजन की सरकार में हम पूरे बिहार को विकसित राज्य बना देंगे। अमित शाह ने कहा कि पूर्व के शासनकाल में बिजली, पानी, सड़क कुछ नहीं थे आज बिहार में सड़कों का जाल बिछ गया है।
लालटेन युग में बिजली के लिए आंखे तरस जाती थी आज कटती ही नहीं है। यह सब एनडीए की सरकार में देखने को मिल रहा है। करीब 30 मिनट के भाषण में अमित शाह से नालंदा जिले के तमाम जनता से एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में पूरे जोश-खरोश से मतदान करने की अपील की।
लालू राबड़ी की सरकार में होता था छह चरणों में चुनाव
अमित शाह ने कहा कि लालू-राबड़ी के शासनकाल में चुनाव छह-छह चरणों में होता था, लेकिन बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार दो चरण में मतदान कराए जा रहे हैं। इस बार यदि एनडीए की सरकार बनी तो अगला चुनाव एक चरण में होगा।
