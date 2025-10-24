गृहमंत्री अमित शाह का 25 अक्टूबर को बिहारशरीफ दौरा, प्रशासन ने जारी किया व्यापक ट्रैफिक प्लान, कई रास्ते रहेंगे बंद

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। शनिवार, 25 अक्टूबर को गृहमंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर प्रशासन ने व्यापक ट्रैफिक नियंत्रण योजना लागू की है। श्रम-कल्याण केंद्र मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था और यातायात सुगमता को ध्यान में रखते हुए कई मार्गों पर भारी व छोटे वाहनों के प्रवेश एवं परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

जारी आदेश के अनुसार, सुबह आठ बजे से लेकर कार्यक्रम समाप्ति तक बिहारशरीफ नगर क्षेत्र में तीन पहिया, चार पहिया एवं अन्य छोटे-बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

शहर के भैंसासुर मोड़, मामा भवन, श्रम कल्याण केंद्र, बड़ा बाग, दरगाह मोड़, डीएम ऑफिस मोड़, टाउन थाना मोड़, करमचट्टी मोड़, इमामबाड़ा, भरावपर, और बड़ा तालाब रोड की ओर जाने वाले मार्गों पर किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।