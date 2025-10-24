गृहमंत्री अमित शाह का 25 अक्टूबर को बिहारशरीफ दौरा, प्रशासन ने जारी किया व्यापक ट्रैफिक प्लान, कई रास्ते रहेंगे बंद
गृहमंत्री अमित शाह 25 अक्टूबर को बिहारशरीफ दौरे पर रहेंगे। प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर व्यापक प्लान जारी किया है, जिसके तहत कई रास्तों को बंद रखा जाएगा। सुरक्षा और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है, ताकि दौरे के दौरान कोई बाधा न आए।
जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। शनिवार, 25 अक्टूबर को गृहमंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर प्रशासन ने व्यापक ट्रैफिक नियंत्रण योजना लागू की है। श्रम-कल्याण केंद्र मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था और यातायात सुगमता को ध्यान में रखते हुए कई मार्गों पर भारी व छोटे वाहनों के प्रवेश एवं परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार, सुबह आठ बजे से लेकर कार्यक्रम समाप्ति तक बिहारशरीफ नगर क्षेत्र में तीन पहिया, चार पहिया एवं अन्य छोटे-बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
शहर के भैंसासुर मोड़, मामा भवन, श्रम कल्याण केंद्र, बड़ा बाग, दरगाह मोड़, डीएम ऑफिस मोड़, टाउन थाना मोड़, करमचट्टी मोड़, इमामबाड़ा, भरावपर, और बड़ा तालाब रोड की ओर जाने वाले मार्गों पर किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
प्रतिबंधित मार्ग
- 25 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक कई मार्गों पर वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
- भैंसासुर मोड़ से मामा भवन होते हुए श्रम कल्याण केंद्र तक का रास्ता पूरी तरह बंद रहेगा।
- दरगाह मोड़, टाउन थाना मोड़, करमचट्टी मोड़, इमामबाड़ा, बड़ा तालाब रोड की ओर कोई वाहन नहीं जा सकेगा।
- बड़ा बाग से डीएम ऑफिस मोड़ तक भारी वाहनों का आवागमन बंद रहेगा।
- राजगीर व गिरियक की ओर से आने वाले वाहनों का परिचालन केवल कारगिल चौक तक ही होगा।
- सुरक्षा कारणों से शहर के प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर वाहनों का मार्ग परिवर्तन किया जाएगा।
वैकल्पिक मार्ग
- छोटे वाहनों का प्रवेश एवं निकास 17 नंबर सोहसराय, गिरियक, बरबीघा बस स्टैंड, कारगिल बस स्टैंड से किया जाएगा।
- पटना जाने वाले वाहन – 17 नंबर से होकर नवादा या राजगीर मार्ग से गुजरेंगे।
- फुलवारी–दीपनगर की ओर से आने वाले वाहन पुलपर–नालंदा रोड से संचालित होंगे।
- कहलगांव–पवापुरी की ओर से आने वाले वाहन सूरसराय व गोनपुर मार्ग से प्रवेश करेंगे।
- मालसराय बस स्टैंड से मामा भवन मार्ग पूरी तरह बंद रहेगा।
- देवीस्थान बस स्टैंड की ओर से आने वाले वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
- पटना की ओर से आने-जाने वाले वाहन केवल फुलवारी एवं नवादा मार्ग से ही चलेंगे।
पार्किंग स्थल
- नेशनल हाई स्कूल खेल मैदान
- किसान कॉलेज परिसर
- राजकीय हाई स्कूल मैदान
- राजगीर बस स्टैंड
- बरबीघा बस स्टैंड
- ड्रॉप गेट-बैरियर
- गोलापुर मोड़, मैन रोड पर
- गोंसाई–गिरियक मैन रोड पर
- भरावपर रोड पर
- कारगिल चौक, गांधी मैदान रोड पर
- देवी स्थान मोड़, मैन रोड पर
- श्रम कल्याण केंद्र के पास
- डीएम कार्यालय के पास
- मामा भवन फ्लाईओवर के पास
