    Bihar News: बिहार के 87 खिलाड़ियों मिली सरकारी नौकरी, अलग-अलग विभागों में मिली नियुक्ति

    By MANOJ KUMAR Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 03:45 PM (IST)

    बिहार में मेडल लाओ नौकरी पाओ कार्यक्रम के तहत 87 खिलाड़ियों को नौकरी मिली है जिनमें से 10 को सब-इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। अंतरराष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया जिसमें शैलेश कुमार को 75 लाख रुपये का चेक मिला।

    बिहार के 87 खिलाड़ियों में से 10 बने दारोगा। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, राजगीर। मेडल लाओ, नौकरी पाओ कार्यक्रम में राज्य के 87 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जिसमें से 10 खिलाड़ियों को सब इंस्पेक्टर (दारोगा) के पद पर नियुक्ति पत्र रविवार को प्रदान किया गया। साथ ही नकद पुरस्कार भी दिया गया। 

    इस समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार स्पोर्ट्स एकेडमी एंड काम्प्लेक्स कैंपस, बिहार खेल विश्वविद्यालय के आडिटोरियम में चयनित खिलाड़ियों को नियुक्तिपत्र वितरित किया।

    इन 87 खिलाड़ियों में से 10 ने अंतरराष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिनमें आठ महिला खिलाड़ी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इन खिलाड़ियों को नियुक्तिपत्र प्रदान करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

    इन खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

    बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्रण शंकरण ने बताया कि पिछले वर्ष 71 खिलाड़ियों को मेडल लाओ, नौकरी पाओ योजना के तहत नियुक्तिपत्र दिए गए थे, जबकि इस वर्ष 87 खिलाड़ियों को इसका लाभ मिला।

    उन्होंने बताया कि नियुक्तिपत्र पाने वाले खिलाड़ियों में बाबी कुमार, स्वीटी कुमारी, सुल्ताना बानो, सपना कुमारी, खुशबू कुमारी, अंशिका कुमारी, माही श्वेता राज, गोल्डी कुमारी, कायल प्रीति और नीरज कुमार शामिल हैं।

    दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले बिहार के शैलेश कुमार को 75 लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया। इसके अलावा, बाबी कुमार को 35 लाख और गोल्डी कुमारी को 10 लाख रुपये का चेक देकर सम्मानित किया गया।

    शंकरण ने बताया कि सरकार की इस योजना के तहत इस वर्ष राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले 87 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिली है। इनमें 39 महिला और 48 पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं।

    अलग-अलग विभाग में हुआ चयन

    इन खिलाड़ियों को उनकी योग्यता के अनुसार विभिन्न विभागों में नियुक्ति के लिए चयन पत्र दिया जा रहा है। नौकरी के लिए चयनित खिलाड़ियों में पुलिस अवर निरीक्षक के रूप में 4200 रुपये पे ग्रेड में 10 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिनमें आठ महिला खिलाड़ी हैं।

    बाल कल्याण पदाधिकारी के 5400 रुपये पे ग्रेड में खिलाड़ी का चयन हुआ है, जबकि 1900-2000 रुपये पे ग्रेड में निम्नवर्गीय लिपिक के 65 और कार्यालय परिचारी के रूप में 11 खिलाड़ियों का चयन हुआ है।

    शंकरण ने बताया कि इस वर्ष राज्य खेल सम्मान के रूप में 44 खेल विधाओं में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले 812 लोगों का चयन किया गया है।

    इनमें 152 पैरा खिलाड़ी, 631 खिलाड़ी, 24 प्रशिक्षक, पांच खेल संघ और एक खेल अधिकारी शामिल हैं। कुल 783 खिलाड़ियों में 297 महिला और 486 पुरुष खिलाड़ी हैं।

    मेडल लाओ, नौकरी पाओ कार्यक्रम के बाद खेल विश्वविद्यालय भवन के गैलरी में आयोजित फोटो सेशन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भाग लिया। इस अवसर पर भवन निर्माण विभाग मंत्री जयंत कुमार, खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार, विधान पार्षद रीना देवी और अन्य उपस्थित रहे।