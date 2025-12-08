मुजफ्फरपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, ताबड़तोड़ वारदात से हड़कंप

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । मुजफ्फरपुर के रामपुर हरि थाना क्षेत्र के मझौलिया पंचायत अंतर्गत विशनपुर गांव में सोमवार को एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई और भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई।

पुलिस की तत्परता, जांच शुरू

सूचना मिलते ही रामपुर हरि थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल को घेरकर सबूत जुटाने की प्रक्रिया शुरू की।

मृतक की पहचान मिंटू कुमार के रूप में

पुलिस के अनुसार मृतक 35 वर्षीय मिंटू कुमार, मोथहा (धर्मपुर पंचायत) का निवासी था। उसे सीने में गोली मारी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

तीन खोखा बरामद, नजदीक से फायरिंग की आशंका

जांच के दौरान घटनास्थल से तीन खोखा बरामद किए गए। पुलिस का मानना है कि अपराधियों ने नजदीक से एक के बाद एक फायरिंग की होगी।

हत्या के कारणों पर सस्पेंस

घटना के कारणों को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस स्थानीय लोगों और परिजनों से पूछताछ कर सुराग जुटाने में लगी है।

इलाके में तनाव, परिजन में मातम

वारदात के बाद क्षेत्र में तनाव व्याप्त है। मृतक के परिजन सदमे में हैं और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव

युवक की मौत के पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गंभीरता से जांच जारी है। इस घटना की वजह से दहशत का माहौल है।