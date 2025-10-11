Language
    फुल शर्ट, जूता-मोजा और बेल्ट पहनकर नहीं दे सकेंगे परीक्षा, पैट के लिए बदली व्यवस्था

    By Prashant Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 05:29 PM (IST)

    बीआरए बिहार विश्वविद्यालय 14 अक्टूबर को पीएचडी प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। छात्रों को फुल शर्ट, जूते, मोजे और बेल्ट पहनने की अनुमति नहीं है। परीक्षा दो पालियों में होगी, जिसके लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षा में केवल नियमित शिक्षक ही निरीक्षक होंगे। छात्रों को परीक्षा केंद्र पर दो घंटे पहले पहुंचना होगा और अपने प्रवेश पत्र के साथ पहचान पत्र लाना होगा। देर से आने वालों को प्रवेश नहीं मिलेगा।

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में 14 अक्टूबर को दुबारा होने वाले पीएचडी एडमिशन में कड़ी निगरानी रहेगी। परीक्षार्थी फुल शर्ट या टीशर्ट, जूता - मोजा और बेल्ट पहनकर परीक्षा नहीं दे सकेंगे। उन्हें हल्के रंग के आधे बाजू के कपड़े पहनने होंगे।

    साथ ही ओएमआर आंसर शीट में किसी भी प्रकार का चिन्ह, रेखांकन या अंकन करना वर्जित है। जांच में पकड़े जाने पर परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा।

    दूसरी ओर परीक्षा में केवल अंगीभूत कालेजों के नियमित शिक्षक ही वीक्षण का कार्य करेंगे। केद्रों पर अतिथि शिक्षक, थर्ड ग्रेड या अन्य संविदा आधारित रिसोर्स पर्सन भी वीक्षण कार्य नहीं कर सकेंगे।

    पैट को लेकर विश्वविद्यालय की ओर से चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है। इसको लेकर शुक्रवार को कुलपति की अध्यक्षता में डीडीई सभागार में सभी पीजी शिक्षकों और अंगीभूत कालेजों के प्राचार्यों की बैठक हुई।

    कुलपति प्रो. डीसी राय के नेतृत्व में उन्हें परीक्षा संबंधित गाइडलाइन उपलब्ध कराया गया। परीक्षा दो पालियों में होगी। इसके लिए कुल सात केंद्र बनाए गए हैं।

    परीक्षार्थियों से अनुरोध किया गया है कि वे परीक्षा शुरू होने से दो घंटा पूर्व ही केंद्र पर पहुंच जाए। सभी केंद्रों पर सुबह नौ बजे से ही प्रवेश शुरू हो जाएगा।

    10 बजकर 15 मिनट के बाद किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षार्थियों को केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ वैध पहचान पत्र भी साथ रखना होगा।

    एक बार केंद्र के भीतर प्रवेश करने के बाद विद्यार्थी परीक्षा समाप्त होने के बाद ही बाहर आ सकेंगे। परीक्षा में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रानिक गैजेट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।

    पहली पाली की परीक्षा 11 से एक बजे तक होगी। दूसरी पाली की परीक्षा 1.30 बजे से 3.30 बजे तक होगी। इस बीच परीक्षार्थी केंद्र से बाहर नहीं निकल सकेंगे।

    पैट के नोडल प्रो. बीएस राय ने बताया कि विलंब से पहुंचने पर उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा। बताया कि चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के लिए भी गाइडलाइन उपलब्ध कराया गया है।

    परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। मौके पर रजिस्ट्रार प्रो. समीर कुमार शर्मा, परीक्षा नियंत्रक प्रो. राम कुमार समेत पैट 2023 और 2024 की नोडल टीम समेत अन्य उपस्थित हुए।

    12 परीक्षार्थी पर एक वीक्षक होंगे प्रतिनियुक्त

    पैट में 12 परीक्षार्थियों पर एक वीक्षक की प्रतिनियुक्ति होगी। वहीं सभी केंद्रों पर आब्जर्वरों की तैनाती होगी। साथ ही तीन - तीन उड़नदस्ता टीम सक्रिय रहेगी। कुलपति समेत अन्य अधिकारी भी केंद्रों का निरीक्षण करेंगे।

    विश्वविद्यालय की ओर से वीक्षकों को रिजर्व रखा गया है। तीन केंद्रों पर वीक्षकों की कमी है। यहां एमपीएस साइंस कालेज समेत अन्य कालेजों से वीक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे।

    एलएन मिश्र कालेज आफ बिजनेस मैनेजमेंट, आरबीबीएम कालेज और एलएस कालेज में वीक्षक दिए जाएंगे। दूसरी ओर पछले महीने हुई परीक्षा में देर से पहुंचने पर परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले विद्यार्थी भी दुबारा परीक्षा दे सकेंगे।