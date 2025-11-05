बिना वोटर आई कार्ड के भी आप कर सकते मतदान, करना होगा यह छोटा काम

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BiharAssemblyElection 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के लिए कर्मी रवाना होने लगे हैं। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। मतदान पर्ची का वितरण कार्य लगभग पूरा हो गया है।

इतना कुछ होने के बाद भी यदि किसी कारणवश ऐसा है कि आपके पास वोटर आइ कार्ड नहीं है या कहीं खो गया है तब पर भी आप अपना वोट डाल सकते हैं।

इसके लिए कुछ छोटे से काम करने होंगे। यह काम उन वैकल्पिक दस्तावेज से जुड़ा है जो चुनाव आयोग की ओर से सुझाए गए हैं। इसका प्रयोग करके भी मतदान किया जा सकता है।

जहां तक मुजफ्फरपुर की बात है तो जिले के सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में छह नवंबर को मतदान होना है। सभी मतदाताओं को निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान करने के लिए वोटर आइडी के अलावा 12 प्रकार के वैकल्पिक दस्तावेजों का उपयोग करने की सुविधा दी गई है।