SHE BOX क्या है? महिलाएं कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न की शिकायत पोर्टल पर कैसे करें?
मुजफ्फरपुर पुलिस ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए शी-बॉक्स पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी की है। शिकायतकर्ता को पोर्टल पर लॉग इन करके आवश्यक विवरण भरना होगा। यह सुविधा महिलाओं को घर बैठे शिकायत दर्ज कराने में मदद करेगी और उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाएगी। शी-बॉक्स महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Sexual Harassment Complaint: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों को अधिक सुलभ और गोपनीय बनाने के उद्देश्य से बिहार पुलिस ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के ' शी-बॉक्स ' पोर्टल पर आनलाइन शिकायत दर्ज कराने की पूरी प्रक्रिया जारी की है ।
इस प्रक्रिया को लेकर पुलिस ने इंटरनेट मीडिया हैंडल पर शिकायत दर्ज कराने की जानकारी साझा की है। पीड़ित कुछ आसान चरणों का पालन करके शिकायत दर्ज करा सकती हैं। इसमें सबसे पहले शिकायतकर्ता को शी-बाक्स पोर्टल के विभागीय वेबसाइट पर लाग इन करना होगा ।
लाग इन करने के बाद रजिस्टर योर कंप्लेंट का विकल्प चुनें। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करें और फिर रजिस्टर कंप्लेट पर क्लिक करें। केंद्र सरकार के कार्यालयों , राज्य सरकार के कार्यालयों या निजी क्षेत्र में से जिससे संबंधित है, उस विकल्प का चुनाव करें ।
कंप्लीट फार्म में मांगे गए सभी आवश्यक विवरण भरना होगा। विवरण भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद शिकायत दर्ज हो जाएगी और संबंधित अधिकारियों को आगे की कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी। पोर्टल महिलाओं को घर बैठे ही अपनी शिकायतें दर्ज कराने की यह सुविधा प्रदान करती है। इतना ही नहीं स्थानीय पुलिस स्टेशन या कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
क्या है शी-बाक्स
यह भारत सरकार का एक आनलाइन पोर्टल है जो महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज करने और उन पर नजर रखने की सुविधा प्रदान करता है। पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है और संगठित या असंगठित, निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाली किसी भी महिला को यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने की सुविधा देती है।
शिकायत दर्ज करने के बाद, यह सीधे संबंधित प्राधिकरण को भेजी जाती है और शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत की स्थिति को ट्रैक करने का विकल्प मिलता है।
