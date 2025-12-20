बेटी को ट्रेन में चढ़ाकर उतर रही महिला ट्रेन की चपेट में आई, दोनों पैर कटे

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर बेटी को छोड़ कर ट्रेन से उतर रही एक महिला के दोनों पैर मिथिला एक्सप्रेस की चपेट में आने से कट गए। जंक्शन पर नार्थ साइड में एंबुलेंस की सुविधा नहीं होने से महिला को आटो से सदर अस्पताल भेजना पड़ा।

इसको लेकर यात्रियों ने रेल प्रशासन हंगामा किया। हादसे के कारण मिथिला एक्सप्रेस को करीब आधा घंटा तक जंक्शन पर रोकना पड़ा। हड़बड़ी में प्लेटफार्म पर कूद गईं बताया जा रहा है कि करजा थाना क्षेत्र के बोरबारा निवासी वीणा देवी, पति कृष्ण शुक्ला बेटी को रक्सौल-हावड़ा मिथिला एक्सप्रेस (13022) में चढ़ाने आई थीं। ट्रेन प्लेटफार्म नंबर एक पर दोपहर करीब पौने तीन बजे आई। इंजन की तरफ जनरल बोगी में वह बेटी के साथ चढ़ गई। बेटा भी साथ आया था, लेकिन वह प्लेटफार्म पर ही खड़ा था।

इस बीच ट्रेन खुल गई। चलती ट्रेन से उतरने के दौरान वह हड़बड़ी में प्लेटफार्म पर कूद गईं। पैर फिसलने से वह प्लेटफार्म और रेल लाइन के बीच चली गई। इस दौरान उनके दोनों पैर कट कर अलग हो गए। शहरी के अन्य हिस्से में भी गहरी चोटें आईं। महिला रेल पटरी और प्लेटफार्म के बीच में फंस गई थी।

ऑटो से सदर अस्पताल ले जाया गया इस बीच यात्रियों ने शोर मचाया। गार्ड, चालक को इसकी खबर मिलने पर ट्रेन को तुरंत रोक दिया गया। महिला को रेल पटरी से निकाल कर प्लेटफार्म पर रखा गया। इस बीच स्ट्रेचर भी कोई नहीं उपलब्ध करा सका। सूचना पाकर आरपीएफ, जीआरपी दोनों पहुंची।